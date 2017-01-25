زوخ وبركة سيدي عبد الرحمان

عبر والي العاصمة، عبدالقادر زوخ، عن فرحته بكمية الامطار، التي عرفتها العاصمة مؤخرا،، حيث قال إن الولاية لم تمسها كميات الأمطار، التي تساقطت في الأيام الأخيرة منذ 100 سنة، وهو الأمر، الذي جعل زوخ يحمد ربي ويقول إن “العاصمة سترها ربي وبركة سيدي عبد الرحمان”.