آخر تحديث : يناير 25th, 2017 8:34 مساءً

يومية وطنية اخبارية

أحدث الأخبار :

زوخ وبركة سيدي عبد الرحمان

يناير 25, 2017 همسات 0

زوخ وبركة سيدي عبد الرحمان

عبر والي العاصمة، عبدالقادر زوخ، عن فرحته بكمية الامطار، التي عرفتها العاصمة مؤخرا،، حيث قال إن الولاية لم تمسها كميات الأمطار، التي تساقطت في الأيام الأخيرة منذ 100 سنة، وهو الأمر، الذي جعل زوخ يحمد ربي ويقول إن “العاصمة سترها ربي وبركة سيدي عبد الرحمان”.

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعداد الجريدة PDF

  • PDF

    PDF

    يناير 24, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 23, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 22, 2017
  • pdf

    pdf

    يناير 21, 2017
  • pdf

    pdf

    يناير 20, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 18, 2017

همسات

طريـــق بطـــئ!

طريـــق بطـــئ!

يناير 25, 2017 0

بعد أسابيع قليلة من إعاد تزفيت جزء من الطريق السريع بين الدار البيضاء وبن عكنون بالعاصمة (على مستوى حي قاريدي...
اقرأ المزيد
أيــــن نــــواب المسيلـــــة؟

أيــــن نــــواب...

يناير 25, 2017 0

ســــوق ليــــس للتســـــوق!

ســــوق ليــــس...

يناير 25, 2017 0

زوخ وبركة سيدي عبد الرحمان

زوخ وبركة سيدي عبد الرحمان

يناير 25, 2017 0

بوتفليقة يكلف سلال بتمثيله في قمة برازافيل

بوتفليقة يكلف سلال بتمثيله...

يناير 25, 2017 0

الجزائر تتذيل الترتيب في مناخ الأعمال

الجزائر تتذيل الترتيب في...

يناير 24, 2017 0

تابعنا عبر فيسبوك

تقويم

يناير 2017
س د ن ث ع خ ج
« ديسمبر    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  