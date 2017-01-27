زوخ والخبـــــــز

لم يستطع والي العاصمة نسيان خبر 6ملايين خبزة تم رميها خلال سنة 2016 ببلديات العاصمة، حيث أصبح يذكر هذا الخبر في كل مقام ومقال يكون فيه، ويتأسف على هذا الآمر في كل مناسبة، داعيا المواطنين إلى ضرورة اقتناء ما يجب استهلاكه فقط من المخابز.