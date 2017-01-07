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زهرة بوسكين تعود بـ”غوايات المعنى”

يناير 07, 2017 فن وثقافة 0

زهرة بوسكين تعود بـ”غوايات المعنى”

من 30 قصيدة

صدر مؤخرا للشاعرة والإعلامية الجزائرية، زهرة بوسكين ديوان شعري جديد يحمل عنوان “غوايات المعنى”. في ثلاثين قصيدة شعرية بين التفعيلة والقصيدة النثرية والهايكو تعزف زهرة بوسكين على حروف اللغة لتأتي لنا بإيقاع شعري ذو نزعة ذاتية شخصية ونفسية، قبل أن يتحول إلى قضية فلسفية عند الغوص وتأمل المعاني. هي هكذا قصائد أوقات عجاف، وشارع الملكات، وسيرة اللوتس، وحكمة نوح، وآدم يدق باب الصباح…
الديوان الشعري يقع في 50 صفحة، يحاول تفكيك وتركيب للمعنى في العديد من النصوص، ويتضمن أيضا نصا مطولا “عنترة العبسي في بيان أممي”، وهو شعر سياسي فيه محاولة إسقاط ساخر للواقع العربي. ومن أجواء قصيدة “شارع الملكات” نقرأ: “باريس تفتح باب صباحها/ فأسير في شارع الملكات/ تتوجني على عرش الرغبة/ ملكة لمواسم الفرح/ أنثر الأغاني في المسافات/ يضوع عطرها من كل صوب/ للتروكاديرو سر المعاني والكلمات/ أقتفي صوت الموسيقى/ ينادي خطواتي بشوق الجهات/ أرسمك باريس بألوان وجدي/ فيعاتقني صباحك بأشعار الكمنجات/ بأنغام أزنافور تدعوني/إلى الموت عشقا في شارع الملكات..

ق.ث

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