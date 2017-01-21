زمن التوبة السياسي

يفرض „المنطق“ أنه اذا أردت ان تتحقق نتيجة ما، فإنه يمكنك اللجوء إلى اثبات النتيجة بـ“النقيض“، وما يحدث اليوم على الساحة السياسية من محاولات لتبرئة الذمة من وجود المال الوسخ وأصحاب الشكارة في قوائم الأحزاب، هو اعتراف ضمني بأن هذه الفئة من „البقارة“ كانت موجودة بقوة في الاحزاب وفي شراء المناصب والذمم على كل المستويات.

ولم أجد من قراءة لتصريحين في يوم واحد حول الظاهرة، يقول في الاول الامين العام لحزب „الارندي“ احمد أويحيى ما مفاده „لا يوجد في الارندي لجماعة „الشكارة“ وأموال المخدرات والحاويات“، بينما يقول غريمه في الافلان جمال ولد عباس „الأفلان „لن يحرم رجال الأعمال النزهاء من حقهم في الترشح في صفوف الحزب العتيد، خلال التشريعيات القادمة“.

وفي الأمر قراءتان، الاولى ان حزبي السلطة يرغبان في استمالة رجال الاعمال النزهاء اليهما من خلال فتح باب الترشح للتشريعيات القادمة، وهذا أمر مشروع في النشاط السياسي، باعتبار رجال الاعمال من المواطنين الذين يحق لهم الترشح تحت أي غطاء ولأي استحقاق انتخابي كان.

أما القراءة الثانية، فهي أن الحزبين يرميان التهمة عن نفسيهما، وأقصد بالتهمة وجود مال وسخ يتحكم في الترشح وتصدر القوائم الانتخابية، وكأن كل واحد منهما يريد أن يخاطب الآخر من خلال عامة المناضلين بأن الحزب الاخر غارق في ظاهرة تحكم المال في سير الحزب، ويحاول كل طرف إثبات نظافته وتأكيدها بالنقيض.

وهنا نقرأ بين السطور وجود حقيقة يعترف بها الحزبان، وأحزاب أخرى كثيرة، في السلطة والمعارضة، مفادها ان هناك اجماعا على أن الشكارة لعبت سابقا دورها في تحديد الشكل النهائي للقوائم ومتصدريها، بل وفي انتخابات مجلس الأمة، حيث لا ولاءات حزبية ولا قناعات سياسية تعلو فوق صوت المال آنذاك بحسب تعبير كثير من السياسيين، وهو ما نستشفه اليوم من محاولات كل الأحزاب رمي هذه الصفة (المال الوسخ) عنها، وبعد هذا نتساءل اذا كان اصحاب الشكارة وربما أموال المخدرات والحاويات فعلا قد فعلوا فعلتهم في كواليس السياسة سابقا، فما المانع من ان يعودوا مجددا اليوم، ام ان زمن التوبة السياسي قد حل، أو اننا بلغنا رشدنا الانتخابي وصحونا من نشوة الملايير.



ط.موسى