زراعة الكلى بباتنة.. من رفع التحدي إلى كسب الرهان

130 عملية ناجحة و200 ملف في الانتظار

كان من الصعب في البداية حسب الكثيرين التوقع بأن فريقا شابا من الأطباء بمدينة داخلية مثل باتنة، سيتمكن من رفع تحدّي زرع الكلى ويكسب الرهان، من خلال الاستمرارية في المهمة ثم يحتل الريادة في ظرف وجيز لم يتعد ثلاث سنوات.

لكن ما تحقق في سنة 2016 باحتلال باتنة المرتبة الأولى وطنيا بعد تخطيها وبنجاح 50 عملية زرع للكلى المقررة لها من طرف وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أثبت بأن الأمر لم يكن مجرد مغامرة حسب تعبير رئيس مصلحة أمراض الكلى بالمركز الاستشفائي الجامعي التهامي بن فليس بعاصمة الأوراس الدكتور أحمد بوقرورة.

وأضاف المتحدث في حديث بمصلحة أمراض الكلى بذات المستشفى التي شهدت ميلاد حلم سرعان ما تحوّل إلى حقيقة، أن الإرادة القوية التي غذتها القناعة بأن خلاص عشرات مرضى القصور الكلوي من آلة التصفية الاصطناعية يكمن في زرع الكلى جعلت فريق باتنة يصر -كما قال- على النجاح في هذا الميدان.

130 عمليـــــــة وأكــــــــثر من 200 ملف في الانتظار

حققت مصلحة أمراض الكلى بباتنة منذ 31 مارس 2014 أكثر من 130 عملية وهناك أكثر من 200 ملف لمرضى بالقصور الكلوي من مختلف أنحاء الوطن وخاصة من ولايات شرق البلاد تظل في الانتظار حسب ما علم من المشرفين على العملية، وأكد الدكتور بوقرورة أن هذه المصلحة تسجل حاليا ضغطا كبيرا حال دون تلبية كل الطلبات رغم طريقة العمل المتسارعة، مرجعا النتائج الإيجابية المحققة للبروفيسور حسين شاوش (عميد زراعة الكلى بالجزائر) الذي رافق الطاقم الطبي للمصلحة منذ البداية. وقال هذا الممارس: „بعد أكثر من عامين ونصف شرعنا منذ بداية نوفمبر الأخير في إجراء وبصفة مستقلة لعمليات الزرع فيما نستعين بالبروفسور شاوش في العمليات المعقدة“.

وبرأي أحد أعضاء الفريق الطبي الدكتور عثمان شينار، فإن نجاح عملية زرع الكلى بباتنة تأتي للتخفيف من عناء مرضى المصلحة الذين استفاد اثنان منهم فقط من عملية الزرع خارج الولاية في الفترة من 2012 و2014 „على الرغم من أنه تم تحضير 20 مريضا“.

باتنة قطب مرجعي في زراعة الكلى

بعد حصولها رسميا نهاية سنة 2014 على الترخيص بإجراء عمليات زرع الكلى بعد حوالي 10 عمليات ناجحة، استطاعت مصلحة زراعة الكلى بالمركز الاستشفائي بباتنة أن تتحول إلى مركز مرجعي في هذا التخصص، إذ قال البروفسور بوقرورة في هذا السياق: „نسعى بعد أن تجاوزنا الهدف المسطر لنا في سنة 2016، للوصول خلال 2017 إلى المعدل الدولي المقدر ما بين 80 إلى 90 مريضا في العام“، وأضاف: „هدفنا الرئيسي الآن هو تحقيق الزرع انطلاقا من الميت حيث أجرينا مؤخرا تكوينا في هذا السياق مع الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء وقد هيئنا كل الترتيبات التقنية بما في ذلك توفير طاقم مختص في الإنعاش الطبي على مستوى مصلحة الاستعجالات“.

كما أكد أن الطاقم الطبي لذات المصلحة على أتم الاستعداد وفي أي لحظة لإجراء هذه العملية التي ستشكل إن تمّ تعميمها حلا لمرضى القصور الكلوي الحاد، مضيفا أن الفريق الطبي لزرع الكلى بباتنة سيتنقل إلى عدد من المؤسسات الإستشفائية خاصة ببعض ولايات جنوب وجنوب غرب البلاد في إطار تبادل التجارب في هذا الميدان خلال سنة 2017. من جهته، أشار مدير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بالولاية إدريس خوجة الحاج إلى أن الفريق الطبي المكون بباتنة وبفضل الدعم الذي تلقاه من كل من البروفسور شاوش ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من المنتظر أن يبرمج ما بين 8 إلى 12 عملية في الشهر مستقبلا „ما سيمكننا حسب هذه الوتيرة للوصول إلى حوالي 100 حالة زرع في السنة“.

يذكر أن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف قد كرم يوم 18 سبتمبر الماضي فريق زرع الكلى بباتنة خلال حفل رمزي أقيم بالمركز الاستشفائي الجامعي وأكد خلاله أن باتنة أصبحت تحتل المرتبة الأولى في زرع الكلى وأن معالم قطب بامتياز في هذا المجال بدأت تتضح بعاصمة الأوراس.

و.أ.ج/ ق.م