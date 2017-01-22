ريال مدريــد يجهز عرضا عملاقا لضم ديلي ألي

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي ريال مدريد الإسباني، وضع ديلي ألي، نجم فريق توتنهام على رأس قائمة أهدافه، للتعاقد معه في الصيف المقبل.

قالت صحيفة “إكسبريس” الإنجليزية، إن ديلي ألي البالغ من العمر 20 عامًا، أصبح الهدف رقم واحد لدى ريال مدريد في الصيف المقبل. وأضافت الصحيفة: “توتنهام يمكن أن يتوقع استقبال عرض من العملاق الإسباني بقيمة 50 مليون جنيه استرليني للتنازل عن خدمات الدولي الإنجليزي”. وتابعت: “بالرغم من تجديد اللاعب لعقده في سبتمبر الماضي مع السبيرز، إلا أن النادي الملكي عازم على القيام بما يلزم لضم واحد من أكثر لاعبي الوسط إثارة في العالم”. وخاض ألي 28 مباراة بقميص توتنهام هذا الموسم، في مختلف البطولات، حيث سجل 12 هدفًا وصنع 5 آخرين.

م. نورالدين / الوكالات