رياض محرز يفوز بالكرة الذهبيـة لأحسن لاعب إفريقي 2016

توج الجزائري رياض محرز أول أمس الخميس بأبوجا بجائزة الكرة الذهبية لأحسن لاعب إفريقي 2016 خلال الحفل الذي تنظمه سنويا الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم. ويعد رياض محرز أفضل لاعب في الدوري الانجليزي الموسم الماضي بعدما ساهم في إحراز ناديه ليستر اللقب وعلى الرغم من تراجع مستواه بشكل كبير هذا الموسم وتعرضه لانتقادات من مدربه الايطالي كلاوديو رانييري، يبدو المهاجم الجزائري قريبا لأن يصبح ثالث لاعب من بلاده يتربع على عرش الإنجازات الفردية الإفريقية. للإشارة هذه الجائزة الثالثة لمحرز منذ سطوع نجمه في 2016، بعدما اختارته رابطة اللاعبين المحترفين أفضل لاعب في الدوري الممتاز، ومنحته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” لقب أفضل لاعب إفريقي مؤخرا. وساهم المهاجم الموسم الماضي بشكل كبير في إحراز ليستر لقب الدوري الانجليزي للمرة الأولى في تاريخه، إذ سجل 17 هدفا ومرر 11 تمريرة حاسمة، وشارك في 37 مباراة في الدوري من أصل 38. وساهم هذا المستوى في حلول محرز سابعا في تصنيف جائزة الكرة الذهبية التي منحتها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية في ديسمبر الماضي إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. وأصبح محرز بذلك، أول جزائري يحتل احد المراكز العشرة الأولى في هذا التصنيف.

..ويحظى باستقبال الأبطال بمركز سيدي موسى

حظي الدولي الجزائري، رياض محرز، أمس الجمعة، باستقبال الأبطال، من قبل زملائه في المنتخب الوطني، لحظة التحاقه بمعسكر الخضر، بالمركز التقني لسيدي موسى، وتلقى محرز تهاني الجميع بما في ذلك الطاقم الفني، بقيادة المدرب الوطني جورج ليكانس، وهذا بعد تتويجه، ليلة أول أمس الخميس، بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2016.

ووصل نجم المنتخب الوطني ونادي ليستر سيتي الإنجليزي، رياض محرز، على متن طائرة خاصة برفقة محمد روراوة، رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم إلى مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة، حاملا الجائزة الثمينة، التي سبق أن توج بها لخضر بلومي ورابح ماجر، وصرح محرز خلال الكلمة، التي ألقاها، أنه لولا زملاؤه لما نال هذا التتويج.

م.نورالدين /العربي شريف