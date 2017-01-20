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رياضيــو إثيوبيــا يسيطـرون على مـاراطـون دبـــي

يناير 20, 2017 رياضة 0

رياضيــو إثيوبيــا يسيطـرون على مـاراطـون دبـــي

سيطر رياضيو إثيوبيا وبصورة كاملة على المراكز الثلاثة الأولى في ماراطون دبي أمس الجمعة بعد انسحاب مواطنهم الشهير كنينيسا بيكيلي الذي كان مرشحا للفوز بسب الإصابة. وتوج تاميرات تولا بلقب الرجال بعد أن تفوق على الجميع وسجل ساعتين وأربع دقائق و11 ثانية وهو رقم قياسي في السباق وأفضل رقم شخصي له متقدما على مواطنيه ميولي واسيهون وسيساي ليما اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

عبر تولا عن شعوره “ببعض الاستياء” لعدم تمكنه من تسجيل زمن يقل عن ساعتين وأربع دقائق، مضيفا أنه سيركز اهتمامه على محاولة الفوز بذهبية سباق 10 آلاف متر في بطولة العالم لألعاب القوى في لندن في أوت المقبل. وكان تولا توج بفضية سباق 10 آلاف متر في أولمبياد ريو دي جانيرو الصيفي في العام الماضي. واضطر بيكيلي الفائز بالذهبية الأولمبية ثلاث مرات إلى الانسحاب من السباق بعد أن تعرض لإصابة نتيجة سقوطه في بداية السباق.
وفي سباق السيدات، فازت الإثيوبية وركنيش ديجيفا بالمركز الأول وهو أول لقب رسمي لها في ماراطون كامل بعد أن قطعت المسافة في ساعتين و22 دقيقة و36 ثانية. واحتلت الإثيوبيتان شوري ديميسي وايبرجوال ميليسي المركزين الثاني والثالث على الترتيب في النسخة 17 من السباق.
وهذه هي المرة الأولى التي يسيطر فيها الإثيوبيون وبصورة كاملة على المراكز الثلاثة الأولى في فئتي الرجال والسيدات للسباق منذ 2014. وقبل النسخة الحالية خصصت دبي جوائز مالية إضافية للسباق قائلة إن الفائز سيحصل على 250 ألف دولار إضافية إذا حطم الزمن القياسي العالمي للرجال إلى جانب 50 ألف دولار إضافية لمن يسجل زمنا أقل عن ساعتين وأربع دقائق.
م.نورالدين/ الوكالات

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