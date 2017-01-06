روسيا تبدأ بخفض قواتها في سوريا

آخر تحديث : يناير 6th, 2017 8:09 مساءً
يناير 06, 2017 Wakteldjazair دولي 0
تبـــــدأ بأسطــــول حـــــاملة الطــــائرات “الأدمــــــيرال كـــــــوزنيستوف”
أعلن الجيش الروسي، أنه بدأ في خفض قواته في سوريا، حيث من المقرر أن يسحب قريباً حاملة الطائرات الوحيدة التي ينشرها في المنطقة.
قال قائد الجيش، فاليري غيراسيموف: “عملاً بقرار القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية فلاديمير بوتين، بدأت وزارة الدفاع الروسية خفض قواتنا العسكرية المنتشرة في سوريا”، وفق ما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية، مشيرةً إلى أن هذا التخفيض سيبدأ مع سحب أسطول حاملة الطائرات “الأدميرال كوزنيستوف”. وأوضح أن قرار بوتين صدر في 29ديسمبر .
فيما أوضح قائد القوات الروسية في سوريا، أندري كارتوبالوف، أنه “تم تحقيق الأهداف التي حددت للمجموعة البحرية خلال مهمتها”.وأضاف أن الطائرات على متن حاملة الطائرات نفذت نحو 420 طلعة وضربت 1252 هدفاً، خلال مدة مشاركتها في المهمة العسكرية في سوريا التي امتدت شهرين.وأكد أن روسيا لا تزال لديها قدرات دفاع جوي كافية في سوريا، بفضل أنظمة صواريخ “أس 300″ و”أس 400” المنتشرة في هذا البلد.
وسبق أن أعلن بوتين في مارس عن خفض القوات الروسية المشاركة في العمليات في سوريا، غير أن موسكو عادت وعززت انتشارها، فيما تصاعدت المعارك في هذا البلد.
وكانت المجموعة البحرية الروسية الوحيدة المشاركة في العمليات الجوية في سوريا، منتشرة في شرق البحر المتوسط منذ منتصف نوفمبر.
وتنفذ موسكو، أبرز حلفاء بشار الأسد، حملة جوية في سوريا دعماً لقوات النظام منذ 30 سبتمبر، وتوفر الغطاء الجوي لعملياته البرية على جبهات عدة.
وتشهد الجبهات الرئيسية في سوريا وقفاً لإطلاق النار، بدأ تطبيقه قبل أسبوع بموجب اتفاق روسي- تركي. وعلى الرغم من الهدنة فتشهد بعض الجبهات وتحديداً في ريف دمشق خروقات متكررة.
وكالات
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