روراوة يضحي بليكنس وبقية أعضاء طاقمه الفني

„الفاف“ أكدت رحليه

أكدت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، أمس الثلاثاء رسميا، رحيل الناخب الوطني، جورج ليكنس وبقية أعضاء طاقمه الفني، غداة إقصاء „الخضر“ من الدور الأول لكأس إفريقيا للأمم 2017 المتواصلة بالغابون، وذكر بيان للفاف „غداة الإقصاء المبكر للمنتخب الوطني من الدور الأول لكان 2017، استقال جورج ليكنس من منصبه كمدرب وطني“.

وأوضح المصدر ذاته، أنه وبعد استقالة ليكنس تمت إقالة كل أعضاء الطاقم الفني الوطني.

وكان وليد صادي، مدير المنتخبات الوطنية، قد أعلن بالغابون استقالة ليكانس، ساعات فقط بعد التعادل المسجل أمام السنيغال 2-2، في آخر خرجة للخضر في كان 2017.

ولم يتمكن المنتخب الوطني، الذي لم يكن يملك مصيره بين يديه، من الخروج من النهائيات القارية ولو بفوز يحفظ ماء الوجه بعدما اكتفى بالتعادل أمام منتخب السنغال 2-2، بفرانسفيل في الجولة الأخيرة من الدور الأول.

وأنهى الخضر الذين كانوا مرشحين بقوة للتنافس على اللقب الإفريقي، مغامرتهم الغابونية في المرتبة الثالثة للمجموعة الثانية برصيد نقطتين من تعادلين ضد السنغال وزيمبابوي وهزيمة أمام تونس، فيما افتك أسود التيرانغا ونسور قرطاج التأشيرتين المؤهلتين إلى ربع النهائي عن هذه المجموعة بعدما حصدوا سبع وست نقاط على التوالي.

وكان ليكــــنس قد عوض الصربي ميلــــوفان رايفاتس على رأس العارضة الفنية للمنتخب الوطني في أواخر شهر أكتوبر المنصرم، وذلك في ثاني تجربة له مع الخضر الذين كان قد قادهم لفترة ستة أشهر عام 2003.

وأشرف التقني البلجيكي على المنتخب الوطني في أربع مباريات رسمية لم يتذوق خلالها طعم الفوز، حيث انهزم مرتين وتعادل مرتين أخريين.

مهمة بوڤرة كانت مـحدودة زمنيا

انتهت مهمة القائد السابق للمنتخب الوطني، مجيد بوقرة في صفوف الطاقم الفني للخضر، والذي انضم إليه قبيل كأس إفريقيا للأمم 2017، بعد الإقصاء من الدور الأول أول أمس الاثنين، حسب ما علم من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وأوضـــــح المصــــدر ذاتـــه، أن مهمة بوقرة كانــــت محدودة زمنيا، وتم الاستعانة بخدماته ليكون همــــزة وصل بين اللاعبين والمدرب الوطني خلال „الكان“، بوقــــرة صاحب 33 سنة، والذي وضع مؤخرا حدا لمشواره الكروي، كان قد صرح قبل الانتقال إلى الغابون، أنه من المبكر الانطلاق في التدريب، لاسيما وأنه بدأ لتوه تلقي تكوينا في المجال.

العربي شريف