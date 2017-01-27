روراوة يضحـــي بمقربيـــه فــي “الفــاف“

يعتزم تنحية الكثير من الرؤوس داخل “ الفاف” قريبا

سرّب مصدر مقرب من بيت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، معلومات حصرية لـ“وقت الجزائر“، متعلقة بما يجري في كواليس „الفاف“ والإعداد للمرحلة المقبلة، حيث من المنتظر أن تحدث تغييرات بالجملة، ستقضي على الكثير من الرؤوس، في وقت تسابق فيه أطــــــراف

مقربة من الرئيس محمد روراوة الزمن، لأجل التحضير للجمعية الانتخابية.

استنادا إلى ذات المصدر، فإن روراوة الذي تعالت الأصوات المنادية برحيله، يعتزم القيام بتغييرات على مستوى هيئته، حيث قرر إنهاء مهام جميع المقربين منه وأعضاء من الوزن الثقيل، والإعلان عن الأسماء سيكون مباشرة بعد عودة روراوة بداية شهر فيفري، بعد تنحية جماعية لأعضاء الطاقم الفني لـ“الخضر“، مباشرة بعد الإقصاء المر من الدور الأول لكأس أمم إفريقيا 2017 المقامة حاليا في الغابون.

المقصلة التي نصبها روراوة، الذي يبدو أنه عازم على البقاء رغم أنف الجزائريين، الذين طالبوه بالرحيل، ستشنق مبكرا –بحسب ذات المصدر- القائم على خلية الإعلام للاتحادية، والتي كانت حسب مقربين من البيت كـ“الأطرش في الزفة“، ولم تقم بدورها كما ينبغي، كما أن الرجل الأول في الاتحادية، اكتشف أن هناك من سرّب المعلومات من داخل إقامة „الخضر“.

وكشف ذات المصدر، أنه تقرر إنهاء مهام عدد معتبر من العمال وبنسبة تفوق 80 بالمائة، وخاصة الذين تنقلوا مع „الخضر“ إلى الغابون، ليتم في المقابل الإبقاء على عضو فيدرالي واحد من المكتب الحالي، والذي يثق فيه روراوة كثيرا، حتى أنه لايزال في اتصالات معه من فرنسا والتحضير للجمعية العامة، دون كشف عن التدابير المتخذة لأي عضو آخر مهما كان، حسب ما أكده لنا المصدر المذكور.

وأوضح ذات المصدر، بأن الطاقم الفني الجديد لـ“الخضر“، سيتكون ولأول مرة من مدرب رئيسي أجنبي، بالإضافة إلى ثلاثة مدربين مساعدين شبان يدربون حاليا أندية في الرابطة المحترفة الأولى، بالإضافة إلى محضر بدني ومدير فني ومساعدين له، بالإضافة إلى مناجير عام للمنتخب الوطني ومساعدين للفئات الشبانية، عملها اكتشاف المواهب الشابة في جميع الأندية الجزائرية، كما سيتم إعادة ترتيب كل الطاقم الفني لكل الفئات الشبانية وبنفس سياسة المنتخب الأول، وفي الأخير، سيتم توسيع المكتب الفيدرالي الجديد، حيث سيعرف لأول مرة توزيع مهام علنية والحق في مناقشة كل القرارات.

نحو إبعاد4 لاعبين وعودة فيغولي ومجاني

أضاف ذات المصدر، أنه من المرتقب أن يتم إبعاد أربعة لاعبين من المنتخب الوطني نهائيا مستقبلا، وعلى رأسهم إسلام سليماني، الذي يوجد حاليا على رأس قائمة المعرضين للمقصلة، حيث سيتم بالمقابل إعادة الثنائي الذي أسال الكثير من الحبر، وهما كارل مجاني وسفيان فغولي، وهذا استجابة للمطلب الجماهيري، الذي استنكر بشدة قرار إبعادهم عن التشكيلة خلال المنافسة الإفريقية الماضية.

ومعلوم، أن العديد من الأمور تتعلق بسوء الانضباط التي حدثت في بيت المنتخب الوطني، أبرزها اعتداء سليماني على المدافع لياسين كادامورو، لذا يرتقب وضع مهاجم ليستر سيتي الإنجليزي في القائمة السوداء، خاصة بعد توتر علاقته أيضا مع الأنصار، الذين شتموه في الغابون، وكذا تهجمه على أحد الصحفيين مباشرة بعد عودة بعثة „الخضر“ ونزولها بمطار هواري بومدين بالعاصمة.

وأعلن رئيس „الفاف“ في وقت سابق، أنه سيستمر على رأس „الفاف“ إلى حين انتهاء عهدته، وإجراء انتخابات في شهر مارس المقبل لتعيين رئيس جديد، ولم يؤكد روراوة ترشحه من عدمه، لكن تشير المعطيات، إلى أنه يود الاستمرار في منصبه، ليس من أجل مصالح شخصية، بل إصلاح الكرة الجزائرية، خصوصا وأن المرحلة القادمة، تسمح بذلك، على اعتبار أن البنية التحتية للبلد، تعرف إنجاز مرافق رياضة هامة، ستسمح بفرض فلسفة التكوين وصقل المواهب على مستوى الأندية.

سليم.خ