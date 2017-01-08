رودريغيز يبدي رغبته في الانتقال لصفوف مانشستر يونايتد

إستغــــــــاث بمورينــــيــــو

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن رغبة الكولومبي خاميس رودريغيز، لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني، في الانتقال لصفوف مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وفقًا لصحيفة “ميرور” البريطانية، فإن رودريغيز وجه نداء استغاثة للشياطين الحمر، عقب خروجه من حسابات المدير الفني للريال زين الدين زيدان مؤخرًا، من أجل الرحيل لإنجلترا. وفضل رودريغيز الانتقال للشياطين الحمر، رغم تلقيه عروضًا من تشيلسي وباريس سان جيرمان، وتواصل وكيله مينديز مع الرئيس التنفيذي للشياطين الحمر إد وودورد.وتألق رودريغيز خلال مشاركته أمام إشبيلية، ببطولة كأس ملك إسبانيا، وسجل هدفين في انتصار الملكي بنتيجة (3-0). وحاول الهولندي لويس فان غال المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، التعاقد مع خاميس رودريغيز خلال فترة وجوده مع الفريق، ولكنه فشل، إلا أن الأمور تغيرت بعد قدوم جوزيه مورينيو. ويسعى اليونايتد، للتخلص من الثلاثي مورغان شنايدرلين ومروان فيلايني وممفيس ديباي من أجل التعاقد مع رودريغيز. واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول: “الكرة الآن في ملعب مورينيو، مع مينديز وكيل أعمال رودريغيز، ومواطن مورينيو والذي تجمعهما علاقة وطيدة، لبحث كل التطورات حول الصفقة”.

م.نورالدين/الوكالات