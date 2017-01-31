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رنين الشعار تتمنى أن تقدم سيرة حياة وردة الجزائرية

يناير 31, 2017 فن وثقافة 0

رنين الشعار تتمنى أن تقدم سيرة حياة وردة الجزائرية

مشترطة وجود مخرج مخضرم

أوضحت الفنانة رنين الشعار ابنة الفنان عبدالكريم الشعار والتي شاركت من قبل في برنامج “ذا فويس”، أن الفن لم يسرق منها حياتها الخاصة، حيث أشارت أنها تعتبر الفن جزء مهم من حياتها، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الفن أعطاها دفعة معنوية قوية للأمام وأثر عليها بالإيجاب في الكثير من الأمور.
هذا وتؤكد رنين أن لديها عدد من المشاريع الفنية التي تعمل عليها في الفترة الحالية، حيث تقول أنها لا تُحب التكاسل في عملها، مؤكدة في الوقت نفسه على ان وجود والدها في حياتها يجعلها قوية ويدفعها للأمام، حيث تقول أنها تستشيره في كل شيء، ومن ناحية أخرى تمنت رنين أن تُقدم سيرة حياة وردة الجزائرية على الشاشة، ولكنها تؤكد أنه لابد من وجود منتج مخضرم يسعى لتقديم سيرة حياتها دون أي تحريف وبشكل مميز يليق بقامة فنية كبيرة مثل الراحلة وردة.
ق.ث

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