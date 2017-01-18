رفع معدل إنتاج غاز البوتان إلى 24 ألف قارورة يوميا

آخر تحديث : يناير 18th, 2017 7:48 مساءً
يناير 18, 2017 Wakteldjazair أخبار محلية 0
تشكيل خلية أزمة موسعة بقسنطينة
شكلت مصالح ولاية قسنطينة خلية أزمة يترأسها والي الولاية وبمعية كل القطاعات والهيئات فور صدور النشرية الخاصة لمصالح الرصد الجوي مع استنفار كلي للتدخل في أي طارئ في ظل موجة التقلبات الحادة التي تعيشها الولاية.
من جهتها سجلت مصالح الحماية المدنية عديد التدخلات منذ بداية التقلبات الجوية لفك المسالك خاصة تلك التي تعرف صعوبة كبيرة في الحركة بمعية الجيش الشعبي الوطني والدرك أين سخرت كاسحات الثلوج والشاحنات لإزالة الثلوج المتراكمــة على قارعات الطرقات وبالمناطق النائية والمعزولة وتحديد بالطريق السيار شرق- غرب بمنطقة جبل الوحش والجهة المعاكسة الذي يعرف حركية كبيرة، حيث عرف توقفـــا كليا منذ يومين مع غــزارة التساقطات الثلجية وصعوبة التدخل مما أدى إلى توفق حوالي 300 مركبة بأعلى جبل الوحش وإلى ساعات المتأخرة من الليل، وعلى ضوئها تم تشكيل خلية أزمة وتدخل آني وميداني لمختلف القطاعات من أجل فك الخناق وتسريح الطريق وإلى غاية الصباح.
ولضمان توفير قارورات غاز البوتان، فقد أكدت مسؤولة التسويق والقسم التجاري بمؤسسة نفطال فرع بونوارة بقسنطينة نورة نموشي، أن غاز البوتان متوفر مع زيادة في معدل الإنتاج اليومي الذي يلامس 24 ألف قارورة يوميا أضف إلى ذلك الاحتياطي الذي يعادل 04 ألاف طن من البوتان، كما تم توزيع 05 آلاف قارورة بوتان خلال اليوم الأول من بداية تـــساقط الثلوج بربوع ولاية قسنطينة وتحديدا بالمشاتي والقرى النائية.
يناير 18, 2017 0دافع المعلق الجزائري في قناة، “بي. إن. سبورت” القطرية، حفيظ دراجي، عن اللاعب الدولي السابق لمنتخب مصر، محمد...
يناير 18, 2017 0
يناير 18, 2017 0
يناير 17, 2017 0
يناير 17, 2017 0
يناير 17, 2017 0
يناير 08, 2017 0رئيس اللجنة الجزائرية الإفريقية...
يناير 01, 2017 0الخبير الأمني والإستراتيجي،...
يناير 01, 2017 0المحلل السياسي عبد العالي رزاقي:...
ديسمبر 28, 2016 0رئيس نقابة الأطباء الممارسين،...
يناير 18, 2017 0التفاصيل المثيرة جدّاً التي...
يناير 16, 2017 0يوجه حضور سبعين دولة ومنظمة...
يناير 15, 2017 0رغم النجاحات الأمنية والسياسية...
يناير 13, 2017 0حين فرغ الرئيس الأمريكي باراك...
أكتوبر 10, 2016 1تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
أكتوبر 09, 2016 0تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
أكتوبر 08, 2016 0تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...