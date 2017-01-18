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رفع معدل إنتاج غاز البوتان إلى 24 ألف قارورة يوميا

يناير 18, 2017 أخبار محلية 0

رفع معدل إنتاج غاز البوتان إلى 24 ألف قارورة يوميا

تشكيل خلية أزمة موسعة بقسنطينة

شكلت مصالح ولاية قسنطينة خلية أزمة يترأسها والي الولاية وبمعية كل القطاعات والهيئات فور صدور النشرية الخاصة لمصالح الرصد الجوي مع استنفار كلي للتدخل في أي طارئ في ظل موجة التقلبات الحادة التي تعيشها الولاية.

من جهتها سجلت مصالح الحماية المدنية عديد التدخلات منذ بداية التقلبات الجوية لفك المسالك خاصة تلك التي تعرف صعوبة كبيرة في الحركة بمعية الجيش الشعبي الوطني والدرك أين سخرت كاسحات الثلوج والشاحنات لإزالة الثلوج المتراكمــة على قارعات الطرقات وبالمناطق النائية والمعزولة وتحديد بالطريق السيار شرق- غرب بمنطقة جبل الوحش والجهة المعاكسة الذي يعرف حركية كبيرة، حيث عرف توقفـــا كليا منذ يومين مع غــزارة التساقطات الثلجية وصعوبة التدخل مما أدى إلى توفق حوالي 300 مركبة بأعلى جبل الوحش وإلى ساعات المتأخرة من الليل، وعلى ضوئها تم تشكيل خلية أزمة وتدخل آني وميداني لمختلف القطاعات من أجل فك الخناق وتسريح الطريق وإلى غاية الصباح.
ولضمان توفير قارورات غاز البوتان، فقد أكدت مسؤولة التسويق والقسم التجاري بمؤسسة نفطال فرع بونوارة بقسنطينة نورة نموشي، أن غاز البوتان متوفر مع زيادة في معدل الإنتاج اليومي الذي يلامس 24 ألف قارورة يوميا أضف إلى ذلك الاحتياطي الذي يعادل 04 ألاف طن من البوتان، كما تم توزيع 05 آلاف قارورة بوتان خلال اليوم الأول من بداية تـــساقط الثلوج بربوع ولاية قسنطينة وتحديدا بالمشاتي والقرى النائية.

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