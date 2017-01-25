رحابي: “المغرب يسعى إلى إضعاف الإتحـاد الإفريقـي”

قال إن انضمامه اعتراف ضمني بالصحراء الغربية

اعتبر السفير الجزائري السابق في اسبانيا، عبد العزيز رحابي، أن هدف المغرب من دخول الإتحاد الإفريقي هو إضعاف هذه الهيئة، بينما حذر الأستاذ في القانون الدولي عماري طاهر يدين من هذا المسعى وربطه بإستراتيجية إسرائيل في المنطقة.

“أهداف المغرب تلتقي مع أهداف إسرائيل في المنطقة”

أوضح رحابي، في لقاء إعلامي نظمته لجنة الصحافيين الجزائريين المتضامنين مع القضية الصحراوية بالمركز الإعلامي الصحراوي بالعاصمة، أن انضمام المغرب إلى الإتحاد الإفريقي ليس بالحدث، وأنه من حقه أن ينضم إلى هذه الهيئة بمجرد ان يحصل على موافقة 28 دولة عضوا في الإتحاد الأفريقي، مبديا استغرابه من الدعاية الإعلامية المغربية، التي تعتبر ان حصول المغرب على الموافقة للانضمام إلى الإتحاد فوزا على تكتلات معينة، مشيرا إلى ان هذه الحملة التسويقية الغرض منها إبعاد الرأي العام الدولي عن القضية الأساسية، وهي قضية استقلال الصحراء الغربية وإظهار الموضوع في مشكل سياسي بين الجزائر والمغرب، بحسب رحابي.

وفي السياق ذاته، اعتبر رحابي ان “انضمام المغرب إلى الإتحاد الإفريقي اعتراف ضمني باستقلال الصحراء الغربية، على اعتبار ان المغرب سيوقع على الميثاق التأسيسي للإتحاد، الذي يقر بمبدأ احترام الحدود الموروثة عن الاستعمار لكل دولة عضوا في الإتحاد”،، بحسب قول المتحدث، الذي أكد ان “جلوس المغرب إلى جانب الصحراء الغربية إلى جوار بعضهما بعضا على طاولة الإتحاد الإفريقي بإمكانه أن يفتح مسار المفاوضات بين البلدين المتوقف منذ سنوات”.

رحابي لم يستبعد أن تكون للمغرب نية خفية من هذا الانضمام، وهي إضعاف الإتحاد الإفريقي من خلال تقوية المنظمات الجهوية، على غرار مجموعة جي 5 الساحل وقدم أيضا رحابي قراءة أخرى مفادها أن المغرب يسعى إلى إقصاء وتهميش الصحراء الغربية من الاتفاقيات الإفريقية الصينية، الإفريقية الأوربية.

من جهته اعتبر الأستاذ في القانون الدولي بجامعة تيزي وزو، عماري طاهر يدين، أن “انضمام المغرب إلى الإتحاد الإفريقي قانوني، وقد يخدم القضية الصحراوية خاصة بعد مصادقة البرلمان المغربي بالإجماع على الانضمام إلى الإتحاد الإفريقي”، مشيرا إلى ان “قبول المغرب بالميثاق التأسيسي للإتحاد معناه انه يوافق على حق الصحراويين على تقرير مصيرهم”.

ومن جهة أخرى تساءل المتحدث عن تزامن طلب المغرب للانضمام إلى الهيئة الإفريقية في شهر جويلية 2016، مع طلب إسرائيل لتكون كعضوا ملاحظا في الإتحاد الإفريقي، على غرار السلطة الفلسطينية، التي تعتبر عضوا ملاحظا في الإتحاد منذ 2013، وأشار عماري ان “هذا التزامن يوضح الارتباط بين الاستراتيجية المغربية والاستراتيجية الإسرائلية في المنطقة”، محذرا من “الخلفيات الحقيقية لمساعي المغرب، الذي تريد فرنسا من خلاله زعزعة الإتحاد الإفريقي”، بحسب قوله.



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