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راموس يغيب عن مواجهة إشبيلية في كأس الملك

يناير 02, 2017 رياضة 0

راموس يغيب عن مواجهة إشبيلية في كأس الملك

ريـــــال مدريـــد يتعـــــرض لصدمــــــة في بدايـــــة العام الجديــد

لن يتمكن قائد ريال مدريد، سيرخيو راموس، من اللحاق بلقاء ذهاب ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا أمام إشبيلية الأربعاء القادم، لعدم تعافيه بعد من مشكلات عضلية في فخذه الأيمن، حيث ذكرت صحيفة (ماركا) أن مدرب الفريق الملكي، زين الدين زيدان، قرر بالاتفاق مع اللاعب عدم الدفع به في اللقاء الهام أمام النادي الأندلسي في سانتياغو برنابيو.

أضافت أن اللاعب سيحظى بفترة أطول للراحة، نظرا لغيابه نتيجة الإيقاف عن لقاء غرناطة يوم السبت القادم لتراكم البطاقات. وبهذا الشكل لن يعود راموس للملاعب قبل 12 جانفي الجاري، أي بعد 25 يوما من خوض نهائي مونديال الأندية أمام كاشيما الياباني، الذي شارك فيه رغم مشكلاته البدنية. وسيعتمد “زيزو” خلال اللقاءين القادمين على قلبي دفاعه، الفرنسي فاران، والبرتغالي بيبي، العائد مؤخرا من الإصابة، إضافة لناتشو. ويرغب ريال مدريد في العودة للتتويج بالكأس، الغائب عن خزائنه منذ عام 2014، خاصة بعد إقصائه في العام الماضي من دور الـ32 لإشراكه لاعبا موقوفا، الروسي دينيس تشيريشيف، أمام قادش.
الملكي يسيطر على التشكيلة المثـــــاليــــــة في 2016
في سياق منفصل، رصدت صحيفة “ليكيب” التشكيلة المثالية لأفضل اللاعبين في الملاعب الأوروبية خلال العام المنقضي 2016. وضمت التشكيلة المثالية 4 لاعبين من ريال مدريد الحائز على لقب رابطة أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبية ومونديال الأندية، و3 لاعبين من جوفنتوس، بطل الثنائية الإيطالية، ولاعبين من برشلونة، بطل الثنائية الإسبانية، ولاعب من تشيلسي، متصدر الدوري الانجليزي (قدم من ليستر سيتي حامل اللقب الموسم الماضي)، وآخر من أتلتيكو مدريد، وصيف بطل أوروبا. وفيما يلي التشكيلة المثالية حسب اختيارات الصحيفة الفرنسية:
في حراسة المرمى: الايطالي جانلويجي بوفون (جوفنتوس)
وفي خط الدفاع: البرازيلي مارسيلو (ريال مدريد)، الإيطالي ليوناردو بانوتشي (جوفنتوس)، الإسباني سيرجيو راموس (ريال مدريد)، البرازيلي داني ألفيس (جوفنتوس).
وفي خط الوسط: الفرنسي نغولو كانتي (تشيلسي)، الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد)، الفرنسي انطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد).
وفي خط الهجوم: الاوروغوياني لويس سواريز (برشلونة)، الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة)، البرتغالي كريستيانو رونالدو (ريال مدريد).


الوكالات

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