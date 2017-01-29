رائد القبة يستعيد الصدارة ووداد تلمسان يعمق الفارق عن ملاحقيه

الجولة 16 لبطولة القسم الوطني الثاني هواة

جاءت نتائج الجولة 16 لبطولة القسم الوطني الثاني هواة، مجموعتي الوسط والغرب التي لعبت أول أمس لصالح فريقي رائد القبة ووداد تلمسان، اللذين أنصفتهما نتائج الجولة والفرق المنافسة لهما، كما أن الصراع اشتد على مستوى أسفل الترتيب مع بداية مرحلة العودة التي ستلعب بحسابات ضيقة.

في مجموعة الوسط، استعاد رائد القبة صدارة الترتيب، عقب فوزه الصعب والثمين بميدانه أمام اتحاد الاخضرية، بنتيجة 2/1 في مباراة كانت من خلاله تشكيلة القبة منهزمة طيلة 84 دقيقة، قبل أن تدرك التعادل بفضل هدف مترف وتسجل الثاني في الوقت البدل الضائع، لترفع رصيدها إلى 30 نقطة وتستفيد من تعادل الرائد السابق اتحاد بني دوالة، المتعادل بملعب الشهيد بوعلام بورعدة بالرغاية، أمام النادي المحلي 0/0، وهي النتيجة التي لم تخدم نادي الرغاية، وحرمته من التقدم والبقاء في المركز الثالث بفارق 5 نقاط عن رائد القبة، ويناصف نادي الرغاية اتحاد اميزور الفائز بثلاثية نظيفة أمام بومرداس بنفس الرصيد 24 نقطة، رفقة وفاق المسيلة الذي اصطدم بصاحب المؤخرة اتحاد الشراقة، الذي فرض عليه التعادل السلبي 0/0، وهي النتيجة التي أعادت حسابات السقوط من جديد، بما أن للشراقة 11 نقطة، وخسارة بومرداس الذي يقبع في المركز ما قبل الأخير بـ12 نقطة، وكذا تعادل خميس الخشنة بميدانه أمام شباب جيجل الذي تنفس الصعداء بعد تعادله.

وفي مجموعة الغرب، ألحق الرائد وداد تلمسان الهزيمة بملاحقه المباشر أولمبي أرزيو، وأمطر شباكه بثلاثية مقابل هدف، كانت كافية لتعميق الفارق إلى أربعة نقاط كاملة، حيث خرج وداد تلمسان المستفيد الأكبر من مخلفات الجولة، خاصة بعد تعادل اتحاد حجوط صاحب المركز الثالث خارج الديار بالحساسنة بنتيجة 0/0، حيث يقدر الفارق الآن بسبع نقاط، أما على مستوى مؤخرة الترتيب، فإن الأمور بقيت على حالها بعد تعادل وداد مستغانم خارج الديار والذي يملك 11 نقطة، ونفس النتيجة التي سجلها صاحب المركز ما قبل الأخير، واد ارهيو الذي تعادل بدوره خارج القواعد ويملك 12 نقطة.

النتائج:

مجموعة الوسط

ش.دار البيضاء-م.الرويسات…………….. 1-0

ر.القبة-ا.الاخضرية…………………… 2-1

ا.خميس الخشنة-ش.جيجل……………..1-1

ا.اميزور-ر.بومرداس……………………3-0

ن.الرغاية-ا.بني دوالة………………….0-0

و.المسيلة-ا.الشراقة…………………… 0-0

م.المخادمة-ش.حي الجبل……………….3-2

مجموعة الغرب

ش.بن باديس-ج.مغنية………………… 1-2

مد.وهران-ا.الرمشي……………………1-0

س.المحمدية-و.مستغانم………………. 0-0

ن.القليعة-و.واد ارهيو…………………. 0-0

م.الحساسنة-ا.حجوط…………………..0-0

ت.مستغانم-س.الخميس……………….. 1-0

و.تلمسان-ا.ارزيو……………………….3-1