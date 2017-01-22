“ديوان الثقافة والإعلام سبب فشل المهرجان العربي للمسرح”

عقباوي الشيخ بفتح النار على هيئة بن تركي:

هاجم المسرحي عقباوي الشيخ الطبعة الـ09 من المهرجان العربي للمسرح المقام في الجزائر، بتنظيم وتمويل من الهيئة العربية للمسرح، والتي انتهت بتتويج العرض المغربي “خريف”، وصب جام غضبه على الديوان الوطني للثقافة والاعلام، الذي رأى أنه كان السبب الرئيس في فشل تظاهرة ضخمة كهذه..

الشيخ رأى –على صفحته الفيسبوكية- أنها كانت دورة فاشلة، ونسب هذا الفشل الى “الاعتماد على شريك لا علاقة له بالمسرح وأهل المسرح”، وهو “ديواننا الموقر، الديوان الوطني للثقافة والاعلام”. وأضاف: “مما لا شك فيه أن الكثير من الاحتقان والتوتر رافق الدورة، وإن لم يشعر به من حضر المهرجان، فإن أهل المسرح عندنا شعروا به وتضايقوا منه وتكلموا فيه وعنه.. والمتسبب في ذلك هو الديوان الذي اعتمد سياسة الثأر والتجاهل، والأول يتعلق بمن سولت له نفسه انتقادهم ذات تاريخ، والثاني الهدف منه ابعاد من هم أولى بالتواجد…

وقال إن “الديوان وعن قصد وبنية مبيتة، قام بالاستعانة ب90 بالمائة من مسرحيي الصف الثالث أو الرابع، سواء كانوا ممارسين أو أكاديميين، وقلت 90 لأن هناك قلة لا تستحق هذا الوصف بل تورطت في الأمر كما تورط وزير الثقافة بالسماح أن يكون نصه عنوان افتتاح التظاهرة وهذه سابقة”…

واستدل في كلامه على أن في “لجنة التحكيم لا يوجد بها اي اسم جزائري، وكذلك في الورش التكوينية ليس هناك اي اسم جزائري كأن البلد خلا من الكفاءات الوطنية في علوم المسرح وفنون العرض وللمفارقة الدورة تقام في وهران وما أدراك ما وهران”.. وذهب الى ان أن “الضيوف من الجزائر بنية مبيتة وعن قصد تم اقصاء وتغييب من يصنع راهن المسرح الجزائري اليوم.. فكيف لمهرجان بهذا الزخم أن يستثني فنانيين مسرحيين مهمين من الالتقاء بنظرائهم وتقديم الصورة الحقيقية عن المسرح الجزائري، ومن بين أبطال راهن مسرحنا أحيلكم على الثنائي بوسهلة من فرقة موزاييك والثنائي وهيبة وعزوز، الثنائي ادريس بن شرنين وسفيان عطية.. هذه نماذج عن الفنانين الأحرار”.

عقباوي الشيخ، الذي اشتهر بالنقد اللاذع بعد كل تظاهرة مسرحية في الجزائر، اتهم الديوان بأنه عمل “على تصفية حسابه مع المسرحيين، وعمل على أن لا يكون أهل المسرح في المسرح، وعمل على أن يقدم وجها باهتا للمشهد المسرحي الجزائري، واختار ممن يدور في فلكه ليقدم للآخر”، بل ولام “الهيئة على عدم التوفيق في اختيار الشريك الملائم”.. الذي تحداه بأن ينظم “مهرجانات مسرحية في مختلف مناطق الجمهورية”.

خالدة.م