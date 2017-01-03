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ديلي آلي يدخل أجندة اهتمامات ريال مدريد

يناير 03, 2017 رياضة 0

ديلي آلي يدخل أجندة اهتمامات ريال مدريد

موراتا يتمرد على وضعه في الملكي

كشفت صحيفة (ميرور) البريطانية أن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم يفكر في ضم لاعب توتنهام سبيرز الصاعد، المتألق ديلي آلي، وكان النادي الإنجليزي قد جدد عقده مع آلي (20 عاما) في سبتمبر الماضي لمدة 6 أعوام براتب يصل لنحو 3.65 مليون يورو سنويا.

أشارت الصحيفة إلى أن لاعب الوسط الذي أصبح أساسيا مع منتخب إنجلترا، قد يكلفه كثيرا رفض عرض نادي بارز مثل ريال مدريد لصالح أندية أخرى مهتمة بضمه مثل باريس سان جيرمان الفرنسي. وذكرت أن العائق الوحيد قد يتمثل في الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام الذي قال إن اللاعب تصل قيمته إلى 58.6 مليون يورو على الأقل، نظرا لأنه يرى أنه سيكون واحدا من أفضل اللاعبين في أوروبا خلال العقد المقبل. وبالطبع لن يستطيع الريال شراء اللاعب حتى قبل سوق الانتقالات الصيفي المقبل، بسبب العقوبة المفروضة عليه على خلفية مخالفات في تعاقداته مع لاعبين قصر. يذكر أن ريال مدريد وتوتنهام جمعتهما صفقات هامة من قبل، حيث اشترى الريال لاعبيه الأساسيين بالفريق غاريث بيل ولوكا مودريتش من الفريق الإنجليزي.
 على صعيد آخر، زعمت تقارير صحفية إيطالية، أن ألفارو موراتا، مهاجم ريال مدريد، يرغب في العودة إلى جيوفنتوس الإيطالي. وقضى موراتا، موسمين ناجحين مع السيدة العجوز، حقق خلالهما بطولة الدوري مرتين، وكأس إيطاليا مرتين أيضًا، قبل أن يعود لريال مدريد الصيف الماضي، مقابل 30 مليون يورو. وقالت صحيفة “كورييري ديلو سبورت” الإيطالية، أمس، إن “موراتا منفتح لفكرة العودة لصفوف السيدة العجوز، لاعتباره المهاجم الثاني في الفريق الملكي، خلف كريم بنزيمة”. وقالت الصحيفة: “موراتا غير سعيد في سانتياغو برنابيو، رغم متوسط إحصائياته الجيدة مع الفريق الملكي هذا الموسم، إلا أنه شارك أقل من بنزيمة بنحو 400 دقيقة”. وخاض الدولي الإسباني 21 مباراة مع ريال مدريد (934 دقيقة)، هذا الموسم في جميع البطولات، حيث سجل 9 أهداف، وصنع 4 آخرين.


الوكالات

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