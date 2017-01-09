“ديبالا باق مع يوفنتوس ولن يرحل إلى ريال مدريد”

المدير التنفيذي لنادي يوفنتوس، جوسيب ماروتا:

استبعد جوسيب ماروتا، المدير التنفيذي لنادي يوفنتوس الإيطالي إمكانية رحيل النجم الأرجنتيني باولو ديبالا عن صفوف الفريق في الفترة المقبلة، رغم إصرار نادي ريال مدريد على الحصول على خدمات اللاعب.

كان ديبالا قد سجل هدفاً من ركلة جزاء في المباراة، التي تغلب فيها يوفنتوس بثلاثية نظيفة على منافسه بولونيا أول أمس الأحد في الدوري الإيطالي، ليرفع رصيده من الأهداف هذا الموسم للرقم أربعة، بعد 11 مباراة لعبها في المسابقة الإيطالية.

وثارت العديد من التكهنات في وسائل الإعلام مؤخراً حول اقتراب نجم المنتخب الأرجنتيني من الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة، ولكن ماروتا أكد أن ديبالا البالغ من العمر 23 عاماً لن يذهب إلى أي مكان آخر خارج أسوار يوفنتوس، حاصة وأن عقد ديبالا يمتد حتى منتصف 2020 مع يوفنتوس، متصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه.

م.نورالدين/الوكالات