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دول جـوار ليبيا تتفـق على عقــد اجتمـاع لاحق بالجزائر

يناير 21, 2017 دولي 0

دول جـوار ليبيا تتفـق على عقــد اجتمـاع لاحق بالجزائر

جــــددت الدعـــــوة لحـــل سيـــاسي للأزمـــة

أعلنت دول جوار ليبيا في ختام اجتماعها أمس بالقاهرة، مواصلة الجهود، بغية التوصل لحل سياسي للأزمة التي تمزق البلاد وتتسبب في معاناة كبيرة لمواطنيها، مؤكدة أن الاجتماع القادم سيعقد في الجزائر بتاريخ يتم تحديده لاحقا.

جاء في بيان في ختام الاجتماعات التي عقدت على مستوى وزراء الخارجية، “جدد الوزراء عزمهم على مواصلة الجهود للإسهام في تشجيع العملية السياسية في ليبيا وإنجاحها وإيجاد الظروف الملائمة لإرساء الاستقرار واستعادة الأمن.”
وأضاف البيان، أن دول الجوار ستواصل جهودها لحل الأزمة الليبية “بالتعاون مع الجهود المقدرة التي يبذلها مارتن كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، وكذلك كل من الرئيس التنزاني السابق جاكايا كيكويتي ممثل الاتحاد الإفريقي إلى ليبيا والسفير صلاح الدين الجمالي، مبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى ليبيا.”
وتابع البيان، أن “الاجتماعات المقبلة لوزراء خارجية دول جوار ليبيا ستعقد في الجزائر في وقت يحدد لاحقا”.
وقـــــــال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الذي رأس الاجتمـــــاع أمس، إن الاجتماعات التالية ستعقد خلال وقت قريب.
واجتماعات القاهرة، هي الدورة العاشرة لاجتماعات دول جوار ليبيا، وحضرها بالإضافة إلى شكري وزراء خارجية الجزائر وتونس وليبيا وسفيرا السودان وتشاد في القاهرة.
وحضر الاجتماعات أيضا كوبلر والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وكيكويتي، وشدد البيان الختامي على “الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة ليبيا، ورفض أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية الليبية والحفاظ على مؤسسات الدولة الليبية الشرعية والحفاظ على وحدة الجيش الليبي.”


ربيع.م

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