“دورة عز الدين مجوبي” هي أضخم وأوسع برنامج عربيا

الأمين العام للهيئة العربية للمسرح من الشارقة:

عقد اسماعيل عبد الله في مقر الأمانة العامة للهيئة العربية للمسرح بالشارقة مؤتمراً صحفياً حول الدورة التاسعة من مهرجان المسرح العربي التي ستقام هذه السنة في الجزائر (دورة عز الدين مجوبي)، بحضور مندوبي الصحافة المحلية وتلفزيون الشارقة، أعلن فيه برنامج الدورة وتفاصيله، وقدم بانوراما شاملة عن المهرجان .

وذكر أن هناك 550 فنان مشارك من الجزائر وباقي الوطن العربي، يرسمون لوحة واقع المنتج المسرحي العربي، وأنه سيتم تكريم 15 فنانة وفناناً من الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني، وعرض 28 عرضاً مسرحياَ، ثمانية تتنافس على جائزة القاسمي و8 في مسار المهرجان و4 في المسار الثالث و8 من العروض الجامعية.

كما ستعرف الدورة، إقامة 11 ورشة تدريب، أربع منها خصصت لتنمية تجارب مسرحية لافتة في بعض الدول العربية، ومهرجانا للمسرح الجامعي، وكذا 105 مشارك في المؤتمر الفكري، 33 مشاركاً في تأطير الورش والندوات النقدية التطبيقية، مناظرة ريادة النص المسرحي العربي تحسم في هذه الدورة بندوة محكمة، 3 ندوات محكمة لتحديد ترتيب الفائزين في مسابقات البحث وتأليف النص، ورشة لإعداد القراءات النقدية للعروض قبل المهرجان يشارك بها مجموعة من الأكاديميين الجزائريين من أجل تقديم القراءات النقدية بشكل أكثر منهجية.

وبعد القاهرة عام 2009، تونس 2010، بيروت 2011، عمّان 2012، الدوحة 2013، الشارقة 2014، الرباط 2015، والكويت عام 2016، ها هو المهرجان يتوج هذا التجوال العربي في الجزائر وبالتحديد في ولايتي وهران ومستغانم، بالتعاون المثمر مع الديوان الوطني للثقافة والإعلام وبإشراف من وزارة الثقافة ويكرم المهرجان كوكبة من أعضاء الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني، تلك الفرقة التي أسسها المسرحي الجزائري الرائد مصطفى كاتب عام 1958 لتكون الرسول الفني لشعب الجزائر الذي يخوض حرب استقلاله، حيث بقي من تلك الفرقة 15 فنانة وفناناً، سيكون لنا الشرف بتكريمهم، فالمسرح مدرسة للأخلاق والحرية كما جاء في رسالة اليوم العربي للمسرح عام 2014 والتي كتبها وألقاها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي.



خ.م