آخر تحديث : يناير 1st, 2017 8:20 مساءً

يومية وطنية اخبارية

أحدث الأخبار :

“دورة عز الدين مجوبي” هي أضخم وأوسع برنامج عربيا

يناير 01, 2017 فن وثقافة 0

“دورة عز الدين مجوبي” هي أضخم وأوسع برنامج عربيا

الأمين العام للهيئة العربية للمسرح من الشارقة:

عقد اسماعيل عبد الله في مقر الأمانة العامة للهيئة العربية للمسرح بالشارقة مؤتمراً صحفياً حول الدورة التاسعة من مهرجان المسرح العربي التي ستقام هذه السنة في الجزائر (دورة عز الدين مجوبي)، بحضور مندوبي الصحافة المحلية وتلفزيون الشارقة، أعلن فيه برنامج الدورة وتفاصيله، وقدم بانوراما شاملة عن المهرجان .
وذكر أن هناك 550 فنان مشارك من الجزائر وباقي الوطن العربي، يرسمون لوحة واقع المنتج المسرحي العربي، وأنه سيتم تكريم 15 فنانة وفناناً من الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني، وعرض 28 عرضاً مسرحياَ، ثمانية تتنافس على جائزة القاسمي و8 في مسار المهرجان و4 في المسار الثالث و8 من العروض الجامعية.
كما ستعرف الدورة، إقامة 11 ورشة تدريب، أربع منها خصصت لتنمية تجارب مسرحية لافتة في بعض الدول العربية، ومهرجانا للمسرح الجامعي، وكذا 105 مشارك في المؤتمر الفكري، 33 مشاركاً في تأطير الورش والندوات النقدية التطبيقية، مناظرة ريادة النص المسرحي العربي تحسم في هذه الدورة بندوة محكمة، 3 ندوات محكمة لتحديد ترتيب الفائزين في مسابقات البحث وتأليف النص، ورشة لإعداد القراءات النقدية للعروض قبل المهرجان يشارك بها مجموعة من الأكاديميين الجزائريين من أجل تقديم القراءات النقدية بشكل أكثر منهجية.
وبعد القاهرة عام 2009، تونس 2010، بيروت 2011، عمّان 2012، الدوحة 2013، الشارقة 2014، الرباط 2015، والكويت عام 2016، ها هو المهرجان يتوج هذا التجوال العربي في الجزائر وبالتحديد في ولايتي وهران ومستغانم، بالتعاون المثمر مع الديوان الوطني للثقافة والإعلام وبإشراف من وزارة الثقافة ويكرم المهرجان كوكبة من أعضاء الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني، تلك الفرقة التي أسسها المسرحي الجزائري الرائد مصطفى كاتب عام 1958 لتكون الرسول الفني لشعب الجزائر الذي يخوض حرب استقلاله، حيث بقي من تلك الفرقة 15 فنانة وفناناً، سيكون لنا الشرف بتكريمهم، فالمسرح مدرسة للأخلاق والحرية كما جاء في رسالة اليوم العربي للمسرح عام 2014 والتي كتبها وألقاها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي.


خ.م

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعداد الجريدة PDF

  • PDF

    PDF

    يناير 01, 2017
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 30, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 28, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 27, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 26, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 25, 2016

همسات

2000 زائر طلب اللجوء في فرنسا

2000 زائر طلب اللجوء في فرنسا

ديسمبر 30, 2016 0

ذكرت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية ونقلا عن الديوان الفرنسي الخاص بحماية اللاجئين، أن حوالي 2000 جزائري طلبوا...
اقرأ المزيد
النواب يحتفلـون بـرأس السنـة مبكـرا

النواب يحتفلـون بـرأس...

ديسمبر 30, 2016 0

ولد علي مطلوب فـي السباعـات!

ولد علي مطلوب فـي...

ديسمبر 30, 2016 0

17 مليون جزائري في “الفايسبوك”

17 مليون جزائري في...

ديسمبر 28, 2016 0

الأفارقـة يختـارون محـرز

الأفارقـة يختـارون محـرز

ديسمبر 28, 2016 0

المراقبة الأمنية تخنق العاصمة!

المراقبة الأمنية تخنق...

ديسمبر 28, 2016 0

تابعنا عبر فيسبوك

تقويم

يناير 2017
س د ن ث ع خ ج
« ديسمبر    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  