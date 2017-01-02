“دوادي” يتحدّى الإعاقة بالفنّ التشكيلي

يعيل عائلة وينظّم معرضا خاصا به كل سنة

“الإعاقة هي إعاقة الفكر والروح وليست إعاقة الجسد”، بهذه العبارات فضّل الفنان الصاعد “مدوري دوادي” أن يبدأ حديثه معنا خلال زيارتنا له بشمال ولاية سطيف.

“أقول لجميع الناس أن لا ينظروا إلينا نظرة استعطاف نحن مثلهم لسنا عالة على أحد”، هي رسالة أصرّ الفنان “دوادي” على إيصالها للمجتمع الذي اعتبره يهمّش في أحيان كثيرة هذه الفئة، لكنه يقول “نحن نتحدى ونرفض أن نكون في مجتمع لا يرحم زيادة بدون فائدة”.

أنامل ساحرة تكتب قصة نجاح

كلامه معنا كان نابعا من عزيمته الفولاذية الذي كسر صمت جبال بوعنداس الشاهقة، فاستلهم من عظمة هذه الجبال معاني الإصرار والقوة على مجابهة تحديات الحياة، فلا الإعاقة ولا الفاقة حالتا بينه وبين الإصرار على كتابة قصة نجاح، رسم معالمها بأنامله الساحرة التي تداعب صباحا ومساء ريشته.

“دوادي” الشاب ذو الـ29 ربيعا نشأ فقيرا معدما، في قرية معزولة عن العالم، كان كل يوم وهو يصعد إلى قمة الجبل عائدا إلى بيته، يتأمل في هذه القمة الشامخة، ويتذكر حينها أنه لا مستحيل مع الإرادة، حينها فقط قرّر أن يكون، وأن يصرف عيون الناظرين عن إعاقته، بالتمعن في إبداعاته ولوحاته الفنية التي يراهن كل من يراها أنها أشبه بلوحات طبيعية.

لا مستحيل مع إرادته القوية

“دوادي” رفع التحدي فعلا، فهو يعمل في أحد المحلات التجارية شمال ولاية سطيف ويساهم في إعانة عائلته الفقيرة، وأكبر من ذلك فإنه قد دخل عالم الفن التشكيلي من بابه الواسع، وأعماله التي تعرض مرة كل عام في معرض دوري بدار الشباب ببوعنداس تدل على حس وفن عال، لاسيما تلك اللوحات الخاصة بالخط الذي صممه في أطر وأشكال مختلفة للغاية، حيث تذهل كل من شاهد تلك اللوحات الفنية الرائعة، كما استطاعت أعماله أن تستوقف المئات من الزوار للمعرض الذين يبدون إعجابهم الكبير بالإنجازات المعروضة.

حقه في الوظيفة والتكوين أمنية!

وعن هذه التجربة يقول الفنان دوادي “هي موهبة من الله، وأرسم لوحدي بيد واحدة وأحيانا يقدم لي أخي يد العون”، هذا وتبقى أمنية الشاب “دوادي” محصورة في التحاقه بمدرسة الفنون التشكيلية لتطوير مهاراته أكثر، إلى جانب حصوله على وظيفة دائمة من خلالها يسدّ احتياجاته اليومية، كما أبدى امتعاضه الشديد تجاه غياب مرافق التكفّل بشريحة المعوّقين بالمنطقة التي يسكنها وهي شمال سطيف، التي لا تزال بدون أي معلّم خاص بهذه الفئات رغم احتوائها على ثلث بلديات الولاية الستين.



سليم.خ