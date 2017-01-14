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دواء لـ”الزهايمـــر” يعيـــد نــمو الأســـنان طبــيـــعــــيا

يناير 14, 2017 مجتمع 0

دواء لـ”الزهايمـــر” يعيـــد نــمو الأســـنان طبــيـــعــــيا

دراسة جديدة تكشف:

اكتشف علماء بريطانيون طريقة طبيعية لإعادة نمو الأسنان التالفة في تقدم هام يمكن أن يقلل بدرجة كبيرة الحاجة إلى الحشوة المعروفة لملء تجويف السن التالفة.
فقد وجد الباحثون بجامعة كينغز كوليدج لندن أن عقارا صمم لعلاج مرض الزهايمر لديه القدرة على تحفيز الأسنان لتكوين عاج جديد قادر على ملء التجاويف الكبيرة.
من المعروف أن الأسنان تستطيع بالفعل التغلب على مشكلة مناطق التلف الصغيرة باستخدام الأسلوب نفسه، لكن عندما تصبح الفجوات أكبر فيتعين على طبيب الأسنان وضع حشوة صناعية وإلا فستُفقد السن.
ويشار إلى أنه في حالة تلف السن أو فسادها يمكن أن يصبح اللب الداخلي مكشوفا مما يزيد خطر العدوى، وعندما يحدث ذلك سيحاول العاج -المادة الصلبة التي تشكل معظم السن- رأب الصدع وسد اللب.
لكن الباحثين وجدوا أن آلية الإصلاح الطبيعية يمكن تعزيزها إذا استخدم هذا الدواء (Tideglusib).
ويعمل الدواء المذكور بتحفيز الخلايا الجذعية التي يمكن أن تتحول إلى أي نوع من الأنسجة في الجسم، الموجودة بالفعل في اللب لتشكيل العاج الجديد.
وعلق الباحثون على هذه الطريقة الجديدة التي تشجع الترميم الطبيعي للأسنان بأنها يمكن أن تغني عن كل العلاجات الأخرى الترميمية وتقدم حلا طبيعيا أكثر للمرضى.
وكالات

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