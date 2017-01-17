دعوات لتقليـص ميزانيات الترميــــم الضخمــة لمواجهــــة “التقشــــــف”

عقب مطالبة لجنة الصحة بمنحها دعما ثانياٍ لذات الغرض

دعا منتخبون بالعاصمة، إلى ضرورة ترشيد النفقات في عمليات التأهيل والترميم في مختلف القطاعات التي باتت تستفيد من مبالغ مالية ضخمة لهذا الغرض، في وقت لم تتخلص من مشاكلها الكثيرة التي ساهمت في تدهور مستوى خدماتها.

تطرق بعض المنتخبين خلال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي للعاصمة التي خصصت لمناقشة مشروع ميزانية لسنة 2017، إلى موضوع الترميمات التي تستفيد منه أغلب القطاعات، من خلال ميزانيات مالية ضخمة توجه لهذا الغرض، قصد إعادة الاعتبار لعدة مرافق خدماتية، شأن قطاع الصحة بالعاصمة، الذي استفاد خلال هذه الميزانية من دعم مالي قدر بـــ13 مليار سنتيم لتحسينه، في وقت طالبت لجنة الصحة والبيئة والي العاصمة، عبد القادر زوخ، منحها ميزانية أخرى في الدورات القادمة، لتوجهيها مباشرة للترميم والتأهيل كون هذه الميزانية حسب رئيسة اللجنة، حورية اولبصير، ستوجه للتجهيز فقط، وهو ما أدى بتدخل بعض المنتخبين، تعقيبا على مطالب اللجنة، أين دعوا إلى “ضرورة ترشيد النفقات في عمليات التأهيل والترميم، التي تستفيد دوريا من مبالغ مالية ضخمة، في وقت أغلب المرافق التي برمجت للترميم لم ترمم بالطريقة المعمول بها أو لم تكتمل بها الأشغال”، وهو ما يؤثر على مستوى خدماتها، مشيرين في معرض حديثهم أن عملية الترميمات يجب أن “تكون مدروسة، من أجل تحديد الميزانية المطلوبة لها، لاسيما مع الوضع الاقتصادي الراهن الذي تمر به البلاد مؤخرا، ما يستلزم حسبهم التماشي والوضع والاكتفاء فقط ببرمجة عمليات الترميم في المرافق التي هي بأمس الحاجة إليها”.

من جهتها، كانت رئيسة لجنة الصحة والبيئة، حورية اولبصير، فقد كشفت أن أغلب العيادات الجوارية تعاني من نقائص عديدة ساهمت في تدهور الخدمات المقدمة للمرضى، في حين أكدت أن عدد المرافق الصحية المتواجدة على مستوى الولاية، كافية لتغطية حاجة المرضى، غير أنها قديمة جدا كونها تعود للحقبة الاستعمارية، ما يستلزم على حد تعبيرها تخصيص لها ميزانية أخرى لترميمها، مشيرة في معرض حديثها، أن اللجنة ساهمت ولا تزال تساهم بالأغلفة المالية التي من شأنها أن تساعد بنسبة كبيرة على عملية ترميم هذه المؤسسات الصحية القديمة والمهترئة، فيما أشارت إلى ضرورة تأطير الممرضين والعاملين بتلك العيادات عن طريق دورات تكوينية مكثفة، لاسيما المستقبِلين للمرضى، نظرا لسوء الاستقبال الذي يتعرض إليه المرض في مختلف المؤسسات الصحية.

للتذكير، فإن ولاية الجزائر، ستعرف افتتاح عدة عيادات للأمومة كعيـــادة الدويرة التي تضم 150 سرير، وعيادتين ببراقي والرويبة اللتين ستستوعبان 150 ســــرير، إضافة إلى مستشفى ببابا حسن، حيث ستساهم هذه المؤسسات الصحية في رفع الضغط عن المستشفيات وتحسين الخدمة الطبية للنساء الحوامل.

اسمة عميرات