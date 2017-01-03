دعـوات للتهدئة وتغليب مصلحة البلاد

تحول بعـــض الاحتجاجـــات إلـــى أعمـــال شغـــب محل استنكـــار

خرجت دعوات التهدئة من عدة أطراف عبر التراب الوطني، تدعو إلى تغليب مصلحة البلاد على مطالب مشروعة، يتطلب رفعها قدرا من المسؤولية، تفاديا للانزلاقات غير محمودة، وهو ما تؤكده بعض الحركات الاحتجاجية التي تحولت إلى أعمال شغب واعتداء على الممتلكات بعيدا عن التعبير عن غلاء المعيشة.



عمليات شغب في العاصمة وبجاية

تواصل إضراب التجار وامتداده لبعض الولايات

تواصل، أمس، الإضراب الذي شنه التجار في عدد الولايات على غرار ولاية بجاية، البويرة، سطيف، وبومرداس، احتجاجا على ارتفاع الأسعار وما حمله قانون المالية 2017 من إجراءات قاسية، في وقت شهدت الليلة الماضية عمليات شغب في عدد من الأحياء الشعبية بالعاصمة.

بجاية تعيش ليلة ساخنة وتستيقظ لـ”نفض” الغبار

وعلمت “وقت الجزائر”، من مصادر محلية، أن العديد من تجار ولايتي بجاية والبويرة واصلوا أمس غلق محلاتهم لليوم الثاني على التوالي، استجابة لنداء الإضراب الذي تمت الدعوة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استيقظ سكان بجاية أمس، على مظهر محلات مغلقة، وعلى أشغال إزالة الحطام وتنظيف الشوارع من مخلفات أعمال شغب عرفتها المدينة ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، حيث تم في ليلة وصفها السكان بـ”الطويلة والساخنة”، تخريب ونهب لعدد من المؤسسات العمومية والخاصة وحتى محلات ونقاط بيع، على غرار مقر مديرية التربية، محلات “جازي”، نقطة بيع لشركة كوندور، والشركة الوطنية للتبغ والكبريت ومقر لبنك خاص، محل مجوهرات، بالإضافة إلى تكسير محطات للحافلات وإشعال النيران في حاويات القمامة.

تجار البويرة بدورهم يواصلون إضرابهم لليوم الثاني على التوالي، حيث لم يختلف الأمر عن اليوم الأول، فقد عرفت أغلب المحلات التجارية من مقاهي، مخبزات، محلات بيع المواد الغذائية، وحتى الأسواق والمراكز التجارية شللا تاما، في وقت نقلت مصادر محلية، أن قوات الشرطة انتشرت عبر عدد من النقاط الرئيسية في المدينة، تحسبا لأي طارئ أمني أو حركات احتجاجية، بينما اتسعت رقعة الاستجابة للإضراب العام إلى بلدية القادرية غرب البويرة، حيث استيقظ المواطنون على وقع الغلق التام للمحلات التجارية، وشلت بذلك كل مظاهر الحركة التجارية في وسط المدينة، كما امتد الإضراب إلى جل بلديات الجهة الشرقية من بلدية الشرفة، بشلول، الأصنام، أمشدالة، حيزر، تاغزوت، صحاريج.

أعمال شغب بالعاصمة وبومــــــرداس

من جهتهم، دخل عدد من تجار مدينة برج منايل بولاية بومرداس، في إضراب، استجابة للبيان العام الذي تم توزيعه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتباينت في ذلك نسبة الاستجابة للإضراب، حيث بدت المدينة منذ الصباح شبه مشلولة والمحلات التجارية مغلقة، احتجاجا على قانون المالية الجديد والزيادة في الأسعار والضرائب، حسب تبريرات التجار المضربين.

أما في العاصمة، فقد شهدت ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، عمليات شغب انخرط فيها شباب، أقدموا على غلق بعض الطرقات، وإضرام النار في العجلات المطاطية، إلى أن تدخلت قوات الأمن وفرقت المشاغبين، ومن أهم المناطق التي عرفت مثل هذه العمليات، بلدية باش جراح، الكاليتوس، الحمامات.



زهرة دريش

