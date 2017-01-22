دربال يتعهد بالنزاهة وسلال لا يرى مانعا في ترشح الوزراء

في أول اجتماع للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات

تعهد عبد الوهاب دربال، رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أمس، في كلمته التي ألقاها خلال ترأسه أشغال أول اجتماع لأعضاء الهيئة بقصر الأمم بالصنوبر البحري، على ضمان انتخابات حرة ونزيهة في جو يسوده الأمن والاستقرار.

سلال: “سنقيم المنتخب الوطني بعد عودته إلى الجزائر”

قال رئيس الهيئة الوطنية العليا لمراقبة الانتخابات في أول اجتماع لاعضائها والمقدر عددهم ب 410 عضو المعينين مناصفة من سلك القضاة وممثلي المجتمع المدني، ان دور الهيئة يتمثل في ضمان انتخاب حر ونزيه للمواطن، في ظل التعددية السياسية، وهذا بتوفير الأمن والاستــــقرار للناخب وللمجتمع وكنتيجة للحفاظ على أمن.

ويأتي هذا الاجتماع الذي حضر مراسم افتتاحه رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، ورئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي والوزير الأول عبد المالك سلال وأعضاء من الحكومة وممثلين عن الأحزاب السياسية بعد صدور مرسومين رئاسيين يتضمنان تعيين الأعضاء الـ410 للهيئة العليا في الجريدة الرسمية، وتواصلت أشغال اللجنة التي يرأسها عبد الوهاب دربال في جلسة مغلقة، وتسهر هذه الهيئة التي تم تأسيسها بموجب دستور فيفري 2016 على تعزيز مصداقية الانتخابات والسهر على شفافيتها ونزاهتها.

من جانبه، أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، على توفير الدولة كل الإمكانيات المادية اللازمة لضمان عمل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في أحسن الظروف كضمان لمشاركة واسعة للناخبين وللأحزاب السياسية في الانتخابات التشريعية المقبلة مؤكدا ان الوزراء أحرار في الترشح من عدمه.

وفي تصريح للصحافة على هامش الاجتماع الأول للهئية العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات الذي جاء بموجب دستور 2016 اعتبر الوزير الأول عبد المالك سلال، أن تنصيب الهيئة وعقدها لأول اجتمـــاع قرار حضاري وخطوة كبيرة، من شأنها التأثير بصفة إيجابية على الناخبين الجزائريين.

وبخصوص موعد الانتخابات التشريعية، أوضح الوزير الأول أنها ستنظم خلال السداسي الأول من السنة الجارية دون تحديد تاريخ محدد.

وبخصوص ترشح الوزراء لهذا الموعد الانتخابي، شدد على أن كل واحد حر في الترشح من عدمه. علما بان عددا كبيرا من الوزراء الحاليين هم أعضاء قياديون في حزبي الأغلبية، جبهــــــــة التحرير الوطني والتجـــمع الوطني الديمقراطي

من جهة أخرى، وردا عن سؤال حول نتائج المنتخب الوطني لكرة القدم في نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي تجري فعالياتها بالغابون، أكد الوزير الأول على أنه سيكون هناك تقييم للمشاركة الجزائرية، بعد عودة الفريق إلى أرض الوطن.

ربيع. م

