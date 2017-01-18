دراجي يدافع على أبو تريكة

آخر تحديث : يناير 18th, 2017 7:48 مساءً
يناير 18, 2017 Wakteldjazair همسات 0
دافع المعلق الجزائري في قناة، “بي. إن. سبورت” القطرية، حفيظ دراجي، عن اللاعب الدولي السابق لمنتخب مصر، محمد أبو تريكة، على صفحته الرسمية عبر موقع “فايسبوك” بالقول “أبو تريكة إرهابي!! يجب أن نقرأ على الدنيا السلام عندما يصنف الكابتن محمد أبو تريكة إرهابيا، وهو واحد ممن شرفوا مصر والعرب، وهو الذي أسعد عشاقه بأخلاقه ومواقفه قبل مهاراته وإبداعاته الكروية”، وكانت محكمة الجنايات المصرية أدرجت أول أمس، اسم أبو تريكة ضمن قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات كاملة، وفقاً لقانون الكيانات والقوائم الإرهابية.
يناير 18, 2017 0دافع المعلق الجزائري في قناة، “بي. إن. سبورت” القطرية، حفيظ دراجي، عن اللاعب الدولي السابق لمنتخب مصر، محمد...
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