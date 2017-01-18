دافوس 2017.. في مواجهة الشعبوية

بدء أعمال المنتدى والصين تحذر من الحمائية

انطلقت، أمس، في سويسرا، أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس في نسخته الـ47، وسط إجراءات أمنية مشددة، وبمشاركة نحو ثلاثة آلاف زعيم ومسؤول سياسي واقتصادي، ليبحثوا أهم القضايا العالمية، أبرزها تباطؤ النمو الاقتصادي ومواجهة التيارات الشعبوية التي اجتاحت أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

هيمن على افتتاح المنتدى وأعمال جلساته الصباحية، حضور الرئيس الصيني شي جين بينغ والكلمة التي ألقاها، حيث لأول مرة يحضر رئيس صيني للمنتدى منذ تأسيسه بدافوس عام 1971.

وخلال مداخلته، أمام حوالي ثلاثة آلاف من قادة العالم الاقتصاديين والسياسيين، أكد شي أن “لا أحد سيخرج منتصرا من حرب تجارية”، في تحذير واضح للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي وعد بفرض قيود جمركية تستهدف الصادرات الصينية.

وقال شي “يجب أن نبقى متمسكين بتطوير التبادل الحر والاستثمارات خارج الحدود الوطنية، وأن نقول لا للحمائية”، مضيفا أن “لا أحد سيخرج منتصرا من حرب تجارية”.

ودعا الرئيس الصيني أيضا، إلى إعادة توازن في العولمة، لجعلها أقوى وأكثر شمولية واستدامة، على حد قوله، مؤكدا أنه “لا يفيد أحدا إلقاء المسؤولية على العولمة في كل مشاكل العالم”.

وينعقد المنتدى هذا العام تحت عنوان: “زعامة دقيقة ومسؤولة” ما بين 17 و20 جانفي الجاري، وسيبحث المشاركون خلال جلسات المؤتمر التي يتجاوز عددها 400، موضوعات اقتصادية واجتماعية كتعزيز التعاون العالمي وإحياء النمو الاقتصادي والتطور السريع في المجتمعات.

ومن المتوقع، أن تهيمن على جلساته مناقشات حول الغضب العام من العولمة والرئاسة الأمريكية القادمة، خاصة ما يتعلق بوعود الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بخروج الولايات المتحدة من اتفاقيات التجارة الدولية، وزيادة الرسوم على الواردات من الصين والمكسيك.

كما يسعى المشاركون في أعمال المنتدى، للبحث عن حلول لمشكلة تنامي النزعات اليمينية والشعبوية في عدد من بلدان العالم، كما ستناقش جلساته أزمة القيادة في العالم والتطور السريع للمجتمعات والتغيرات المناخية وتعقد الأزمات وتسارع وتيرة الإرهاب وتزايد الفقر في العالم بفعل سوء توزيع الثروة.

وينطلق المنتدى، من أن التصور التقليدي عن المجتمعات وعن الدول صار يواجه تحديات كبيرة، حيث أصبح الكثيرون في العالم يواجهون الشعور بعدم الأمان أو حتى بالتهديد، وفق مؤسس المنتدى ورئيسه كلاوس شواب.

ويحضر المنتدى أكثر من ثلاثين رئيس دولة وحكومة، ويمثل الإدارة الأمريكية الجديدة فيه أنتوني سكاراموتشي من الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب، كما يحضر المنتدى، الأمين العام الجديد للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس والمديرون العامون للمنظمات الأممية والدولية الكبرى، ومديرو أكبر مجموعات نفطية ومالية ورقمية وتجارية في العالم.تراجعت الثقة في الحكومات والشركات والإعلام، العام الماضي، عندما هزت انتخابات أجريت في عدة دول المؤسسات السياسية والاقتصادية.ففي العام الماضي، كانت هناك حالة إجماع في المنتدى، على أن دونالد ترامب ليس أمامه فرصة للوصول للبيت الأبيض. وجاء فوزه بعد أقل من نصف عام على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ليوجه صفعة لشتى المبادئ التي تعتز بها صفوة دافوس بشدة، منذ فترة طويلة من العولمة إلى التجارة الحرة والشركات متعددة الجنسيات. وترامب، هو المثال الحي على موجة جديدة من الشعبوية التي تجتاح دول العالم المتقدم وتهدد النظام الديمقراطي الليبرالي لمرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية.ومع اقتراب الانتخابات في هولندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، هذا العام، فقد بدا قلق الحضور في منتدى “دافوس” واضحاً.



علي حداد يلتقي بكبار الشخصيات ورؤساء الشركات العالمية

يشارك، الرئيس المدير العام لشركة أشغال الطرقات والري والبناء(أو تي ار اش بي) علي حداد، في المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” في نسخته الـ47.وحضر حداد، حفل الافتتاح رفقة حوالي ثلاثة آلاف من قادة العالم الاقتصاديين والسياسيين، والتقى بالمناسبة بشخصيات فاعلة في عالم المال والأعمال على الصعيدين الإقليمي والدولي.وشارك علي حداد في عدة ندوات متخصصة أقيمت على هامش المنتدى، الأولى تتعلق بالتجهيز، حضر فيها خبراء من مختلف الدول، بالإضافة إلى مائدة مستديرة تحمل عنوان: “القواعد الضرورية من أجل بعث النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.



ساسي.ب