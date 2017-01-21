آخر تحديث : يناير 21st, 2017 7:24 مساءً

يومية وطنية اخبارية

أحدث الأخبار :

“داعش” يهدم معلماً أثرياً في تدمر السورية

يناير 21, 2017 فن وثقافة 0

“داعش” يهدم معلماً أثرياً في تدمر السورية

“اليونسكو” تصف الاعتداء بأنه “جريمة حرب”
قال مدير الآثار السورية مأمون عبد الكريم أن متشددي تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” دمروا واحدا من أشهر المعالم الأثرية في مدينة تدمر وهو “التترابليون” بالإضافة لواجهة المسرح الروماني.
والتترابليون الذي يشكل تقاطعا على طول الرواق الكبير في تدمر مؤلف من منصة حجرية مرتفعة تضم أربعة هياكل متطابقة كل هيكل مؤلف من أربعة أعمدة مرتكزة في كل ركن من أركان الهيكل.
وأظهرت صور بالقمر الصناعي أن “التترابليون” دمر إلى حد كبير وأن أربعة أعمدة فقط من 16 عمودا لا تزال قائمة بينما غطيت المنصة الصخرية بالأنقاض. كما أظهرت الصور أيضا أضرارا فادحة بالمسرح الروماني وتدمير العـــديد من الهــــياكل الحجرية المرتفعة.
من جهتها، قالت مديرة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، إيرينا بوكوفا، أن تدمير التترابليون وواجهة المسرح الروماني في مدينة تدمر السورية على يد تنظيم الدولة الإسلامية هو “جريمة حرب جديدة وخسارة هائلة للشعب السوري والبشرية.”
وتابعت “هذه الضــربة الجديدة ضد موقع من مواقع التراث العالمي لليونسكو وبعد ساعات قليلة من تلقي اليونسكو تقارير عن عمليات إعدام جماعية في المسرح تظهر أن التطهير الثقافي الذي يقوده متطرفون يستخدمون العنف يهدف لتدمير حياة البشر والآثار التاريخية، بهدف حرمان الشعب السوري من ماضيه ومستقبله”.
يذكر أن “الدولة الإسلامية” انتزعت السيطرة على تدمــر من القوات السورية في ديسمــبر وهي ثاني مرة يحتل فيها التنظـــيم المتشدد الموقع المدرج ضمن قائمـــة مواقـــع التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) خلال الحرب الـــــسورية المــســـتمرة منذ ســتة أعوام.
وكان التنظيم قد سيطر على المدينة للمرة الأولى في 2015 واحتفظ بها لمدة عشرة أشهر قبل أن تتمكن قوات الحكومة السورية بدعم من فصائل متحالفة معها والقوات الجوية الروسية من طردهم من المدينة في مارس الماضي. وخلال تلك الفترة دمر التنظيم آثارا أخرى في المدينة بما في ذلك قوس النصر الذي يبلغ عمره 1800 عام. والأسبوع الحالي قتل التنظيم المتشدد 12 شخصا في تدمر أعدم بعضهم في المسرح الروماني.
ق.ث/وكالات

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعداد الجريدة PDF

  • pdf

    pdf

    يناير 20, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 18, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 17, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 16, 2017
  • pdf

    pdf

    يناير 15, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 14, 2017

همسات

سيدة تضع مولودها في سيارة إسعاف

سيدة تضع مولودها في سيارة إسعاف

يناير 20, 2017 0

وضعت، أول أمس، سيدة تقطن بمنطقة “أولاد بوراس” التابعة للقتلة الزرقاء شرق سطيف، مولودها في سيارة الإسعاف...
اقرأ المزيد
الثلـــوج تنظــــف الشـــــوارع

الثلـــوج تنظــــف...

يناير 20, 2017 0

“التدفئة” غائبة بمدارس العاصمة

“التدفئة” غائبة بمدارس...

يناير 20, 2017 0

وزارة التجارة تسلم مهامها إلى المواطن

وزارة التجارة تسلم مهامها...

يناير 20, 2017 0

دراجي يدافع على أبو تريكة

دراجي يدافع على أبو تريكة

يناير 18, 2017 0

“الأفلان” يطلق قناته التلفزيونية

“الأفلان” يطلق قناته...

يناير 18, 2017 0

تابعنا عبر فيسبوك

تقويم

يناير 2017
س د ن ث ع خ ج
« ديسمبر    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  