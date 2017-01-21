“داعش” يهدم معلماً أثرياً في تدمر السورية

“اليونسكو” تصف الاعتداء بأنه “جريمة حرب”

قال مدير الآثار السورية مأمون عبد الكريم أن متشددي تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” دمروا واحدا من أشهر المعالم الأثرية في مدينة تدمر وهو “التترابليون” بالإضافة لواجهة المسرح الروماني.

والتترابليون الذي يشكل تقاطعا على طول الرواق الكبير في تدمر مؤلف من منصة حجرية مرتفعة تضم أربعة هياكل متطابقة كل هيكل مؤلف من أربعة أعمدة مرتكزة في كل ركن من أركان الهيكل.

وأظهرت صور بالقمر الصناعي أن “التترابليون” دمر إلى حد كبير وأن أربعة أعمدة فقط من 16 عمودا لا تزال قائمة بينما غطيت المنصة الصخرية بالأنقاض. كما أظهرت الصور أيضا أضرارا فادحة بالمسرح الروماني وتدمير العـــديد من الهــــياكل الحجرية المرتفعة.

من جهتها، قالت مديرة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، إيرينا بوكوفا، أن تدمير التترابليون وواجهة المسرح الروماني في مدينة تدمر السورية على يد تنظيم الدولة الإسلامية هو “جريمة حرب جديدة وخسارة هائلة للشعب السوري والبشرية.”

وتابعت “هذه الضــربة الجديدة ضد موقع من مواقع التراث العالمي لليونسكو وبعد ساعات قليلة من تلقي اليونسكو تقارير عن عمليات إعدام جماعية في المسرح تظهر أن التطهير الثقافي الذي يقوده متطرفون يستخدمون العنف يهدف لتدمير حياة البشر والآثار التاريخية، بهدف حرمان الشعب السوري من ماضيه ومستقبله”.

يذكر أن “الدولة الإسلامية” انتزعت السيطرة على تدمــر من القوات السورية في ديسمــبر وهي ثاني مرة يحتل فيها التنظـــيم المتشدد الموقع المدرج ضمن قائمـــة مواقـــع التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) خلال الحرب الـــــسورية المــســـتمرة منذ ســتة أعوام.

وكان التنظيم قد سيطر على المدينة للمرة الأولى في 2015 واحتفظ بها لمدة عشرة أشهر قبل أن تتمكن قوات الحكومة السورية بدعم من فصائل متحالفة معها والقوات الجوية الروسية من طردهم من المدينة في مارس الماضي. وخلال تلك الفترة دمر التنظيم آثارا أخرى في المدينة بما في ذلك قوس النصر الذي يبلغ عمره 1800 عام. والأسبوع الحالي قتل التنظيم المتشدد 12 شخصا في تدمر أعدم بعضهم في المسرح الروماني.

ق.ث/وكالات