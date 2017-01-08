“داعش” يعلن مسؤوليته عن هجوم بغداد

خلف 13 قتيلا وإصابة أكثر من50 جريحا آخرين

قالت الشرطة ومصادر طبية، إن هجوما انتحاريا بسيارة ملغومة، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه، أسفر عن سقوط 13 قتيلا على الأقل، وإصابة أكثر من 50 آخرين بسوق للخضر في شرق بغداد أمس.

قال مصدر من الشرطة، إن المهاجم قاد سيارة صوب بوابة السوق في حي جميلة الذي تقطنه أغلبية شيعية، وفجرها بعد أن فتحت قوات الأمن النار على السيارة.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم في بيان بثه على الإنترنت، قال فيه “عملية استشهادية بسيارة مفخخة تستهدف تجمعا للشيعة بمنطقة علوة جميلة شرقي بغداد.”وقتل عشرات في سلسلة هجمات في العاصمة العراقية ومدن أخرى في نحو أسبوع.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عن الكثير من هذه الهجمات. ويتعرض التنظيم لضغط متزايد، بسبب هجوم للقوات العراقية تدعمه الولايات المتحدة في الموصل آخر معقل كبير له في العراق.وتقدمت القوات العراقية على بعد نحو مئات الأمتار من نهر دجلة، الذي يمر وسط الموصل أول أمس، مع إحراز العملية التي تقوم بها القوات ضد التنظيم المتشدد نجاحا.

ومن المرجح، أن يلجأ تنظيم الدولة الإسلامية إلى هجمات القنابل وأساليب مشابهة في أمــــــاكن أخرى في العراق، في الوقت الذي يجري طرده من معقله في الموصل.



وكالات