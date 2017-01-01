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خيـارات ليكنــس تـحرك الأنــصار

يناير 01, 2017 همسات 0

خيـارات ليكنــس تـحرك الأنــصار

أثار قرار تخلي الناخب الوطني جورج ليكنس عن خدمات سفيان فيغولي ومجاني في كان 2017 موجة من السخط والتذمر عبر موقع “الفيسبوك”، بعدما كشف المدرب ليكنس عن قائمة تضم 21 اسما من بين 23 لاعبا، فيما تم التحفظ عن اللاعبين الاثنين الباقين، وهو ما جعل الكثير ينتقد انتقائية المدرب البلجيكي، وتداولت بعض التعليقات عبارات محبطة على غرار”باي باي الدور الأول”، وأخرى”من وراء وضع القائمة يا روراوة”، لكن السؤال المطروح، من يقف وراء خيارات المدرب الوطني الجديد، خاصة المشاكل التي عرفتها التشكيلة الوطنية قبيل لقاء الكاميرون واستقالة المدرب الفرنسي غوركوف؟

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