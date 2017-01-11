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خســائر المدنيــين تتــزايد في المـوصل

يناير 11, 2017 دولي 0

خســائر المدنيــين تتــزايد في المـوصل

بالموازاة مع تقدم القوات العراقية

قال الجيش العراقي، إن قواته دفعت مقاتلي الدولة الإسلامية للتقهقر في الموصل أول أمس، في مساع متجددة للسيطرة على المدينة الواقعة بشمال البلاد وتوجيه ضربة قاصمة للتنظيم المتشدد، رغم أن التقدم تباطأ في بعض الأحياء.

يقول مسؤولون، إن القوات العراقية وحلفاءها سيطروا على قرى وبلدات تحيط بالموصل، كما سيطروا على ثلثي الأحياء الشرقية على الأقل ليصلوا إلى الضفة الشرقية من نهر دجلة في الآونة الأخيرة.
لكن الحكومة كانت تأمل في بادئ الأمر في استعادة الموصل بحلول نهاية 2016 ورغم مرور ثلاثة أشهر حتى الآن على الحملة التي تدعمها الولايات المتحدة، فلا يزال المتشددون يسيطرون على كل الأراضي إلى الغرب من نهر دجلة الذي يقطع المدينة من الشمال إلى الجنوب.وقال رئيس الوزراء، حيدر العبادي في ديسمبر، إن الأمر سيستغرق ثلاثة أشهر أخرى لاستعادة الموصل، أكبر مدينة تحت سيطرة الدولة الإسلامية في العراق أو سوريا.
وتدفق المدنيون المصابون على المستشفيات القريبة، وألقت القوات العراقية اللوم على تنظيم الدولة الإسلامية في إطلاق النار على السكان الهاربين وقصف المناطق المأهولة بعد فقدان السيطرة عليها.
وقال المتحدث باسم الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة ينس لايركه، إن قرابة 700 شخص نقلوا إلى مستشفيات في مدن واقعة في مناطق يسيطر عليها الأكراد خارج الموصل في الأسبوع الماضي، وإن أكثر من 817 شخص احتاجوا علاجا بالمستشفيات في الأسبوع الذي سبقه.وقال للصحفيين في جنيف “الإصابات بالصدمة مازالت مرتفعة بشدة خاصة في المناطق القريبة من جبهات القتال.”
وقالت منظمة الصحة العالمية، إن نحو 50 مصابا يوميا وصلوا لوحدات الطوارئ في أربيل على مدى الأسبوعين المنصرمين.


وكالات

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