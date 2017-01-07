خدمات مركز بريد “ميسونيي” دون المستوى

سيدي امحمد بالعاصمة

ما يزال مركز “ميسونيي” ببلدية سيدي امحمد بالعاصمة يعرف حالة كارثية بسبب توافد المئات من المواطنين عليه يوميا دون إخضاعه لعمليات توسعة تستوعب هذا التدفق ما يجعل الكثيرين يلجؤون إلى خارج الشارع للانتظار، رغم اعتماد وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إجراءات لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين بمختلف مراكزها.

ويعرف مركز بريد حي “فرحات بوسعد” المعروف بـ«ميسونيي” يوميا صورا للفوضى التي تصنعها طوابير المكتب البريدي لدرجة جعلت السكان والمارة على حد سواء يعلقون على الوضع كونه يسيء يوما بعد يوم، حيث يعمل بعض المواطنين على إحراج قاطني الحي، أين يقومون بركن سياراتهم والغلق على السيارات المركونة الأخرى والتوجه نحو المركز دون أدنى اهتمام منهم.

وقال سكان الحي إن الفوضى أضحت غير محتملة وتثير الكثير من الانزعاج مطالبين بإيجاد تسوية لهذا المشكل والتخلي عن الضغط الكبير الذي يسببه توافد عشرات المواطنين عليه يوميا لسحب أموالهم أو تفقد حساباتهم الجارية، إذ يتزاحم المواطنون في مساحة جد ضيقة، في حين يضطر من لم يجد مكانا له داخل المكتب إلى الانتظار خارجا، بحيث تمتد طوابير المواطنين من الساعات الأولى للصباح إلى غاية إغلاق المكتب، خاصة أن هذا المكتب يعاني من نقص عدد الموظفين معربين عن تذمرهم وسخطهم، من تماطل بعض الموظفين في أداء مهامهم غير مبالين بالمواطنين الذين يعانون من الانتظار لساعات تاركين وراءهم أشغالا لا تعد ولا تحصى .

وأشار السكان إلى أن المركز البريدي كثيرا ما يتأخر عن موعد دوامه بسبب هذه المشكلة التي باتت أمرا لا يطاق ولا يحتمل في ظل الغياب التام للرقابة، مشيرين إلى أن الحي وما جاوره يعرف كثافة سكانية معتبرة، مما صعب من مهمة قاصدي هذا المكتب، كما أن الموظفين عجزوا عن تلبية طلبات كافة الزبائن الذين يضطر الكثير منهم إلى العودة في يوم آخر على أمل أن يكون الازدحام قليلا داخل المكتب وأمام بابه الخارجي، كما أن هذا المشكل يؤدي في الكثير من الأحيان إلى حدوث مناوشات بين بعض الوافدين والأعوان العاملين بالمكتب، وهو المر الذي يجعل سكان الحي يتجنبون سحب أموالهم من ذلك المكتب.

وقد طالب السكان السلطات المعنية ومنها الوزارة الوصية الالتفات إلى هذا الوضع لإيجاد حل له خاصة بعد إنجاز مكاتب إضافية لاستيعاب الكثافة السكانية المتزايدة تحسينا للخدمة وهذا من خلال القيام بتوسعة المكتب الحالي وتعزيزه بموظفين إضافيين جدد وأجهزة الإعلام الآلي جديدة لضمان خدمة أسرع وأفضل كون الأجهزة الحالية تتعطل في كل مرة أو على الأقل إنجاز مكتب بريدي آخر بحي مجاور ليتوزع عليه الزبائن بغية التقليل من الضغط المفروض



ن. ب