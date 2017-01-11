حي قصديري يشوه سمعة جامعة وإقامات للبنات بسطيــف!

يعرف عنه أنه مرتع للرذيلة

مازال الحي القصديري المعروف باسم “شوف لكداد” بسطيف يشكل نقطة سوداء في وجه العمران بالمنطقة، ولعل الأمر الذي زاد الطينة بلة هو تحوله مؤخرا إلى مرتع لممارسة الرذيلة، وتنامي عدد البيوت التي باتت تشيد بين عشية وضحاها من طرف مواطنين باتوا يتوافدون من كل الجهات.

أوضح عدد من السكان الأصليين، أن مساكن بأكملها تحولت في السنوات الأخيرة إلى أوكار للفعل المخل بالحياء، ويدعي قاطنوها حسب ذات السكان أنهم عائلات مكونة من عدة أفراد، وهي في الحقيقة عبارة عن شبكات تنقلت من مناطق أخرى لذات الغرض، حتى أضحى الحي يستقطب العشرات من الزوار يوميا، ويتسابق المنحرفون لابتداع ظواهر مشينة في كل مرة، غير مبالين بحرمة الحي وسكانه الأصليين.

ورغم أن السلطات الولاية بسطيف قد سعت منذ مدة للقضاء على الحي بمنح سكنات لقاطني البيوت القصديرية في مختلف الأحياء الأخرى، حيث استفاد عدد معتبر من مختلف الصيغ، إلا أن ظاهرة توافد السكان على الحي وتشييدهم منازل قصديرية بشكل يومي حال دون القضاء على الحي، وقد أضحت سكنات تشيد حتى في فترات ليلية لتجنب أعين الرقابة، وسط صرخات مدوية تنادي بالتدخل القوي للقضاء على هذا الزحف الرهيب، ويزاد الأمر خطورة إذا علمنا أن الحي متواجد بجوار نقطة جد حساسة بالمدينة، والتي هي محط أنظار لتجسيد مشروع المدينة الجديدة، وكذا جامعة “الباز” وثلاث إقامات جامعية خاصة بفئة البنات، وبالتالي قد تكون تداعيات الوضع جد خطيرة إذا استمر على نفس الحال.



سليم. خ