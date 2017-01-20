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حي “فاطمة نسومر” بالدار البيضاء يستفيد من ملعب جواري قريبا

يناير 20, 2017 أخبار محلية 0

حي “فاطمة نسومر” بالدار البيضاء يستفيد من ملعب جواري قريبا

فيما تبقى خمسة أحياء تنتظر نفس المشروع في الأفق

تحضر مصالح بلدية الدار البيضاء في الأيام القادمة، للانطلاق في انجاز مشروع ملاعب جوارية بعدد من أحيائها، لاسيما التي تعرف نقصا في هذه المرافق، على أن تنطلق كمرحلة أولية في حي “فاطمة نسومر” بعد أن تم اختيار المؤسسة المقاولاتية، فيما تبقى الأخرى تنتظر دورها في المستقبل القريب.
وحسب ذات المصالح، فإنها برمجت انجاز ستة ملاعب جـــوارية بكــل من حي “فاطمة نسومر” وحي “رابح بوشكير”، إضافة إلى حي “العقيد شعباني” وحي “الإخوة عاشوري” بالإضافة إلى حيي “الإخوة عبد القادر موسوني و«الإخوة عباس”، حيث من المنتظر أن يستفيد منها شباب المنطقة أوقات الفراغ، بعد أن طالبوا بإنجازها في الكثير من المرات، موضحة في السياق أن المجلس الشعبي البلدي لدار البيضاء يسعى في كل مرة إلى الاستجابة لمتطلبات السكان وتحقيق كل انشغالاتهم في إطار الإمـــكانيات المتــوفرة.
وتابعت ذات المصالح، أن مشروع انجاز ستة ملاعب جوارية في تلك الأحياء التي سبق وأن تم ذكرها أعلاه، تم الإعلان عنه في وقت سابق، من خلال مناقصة وطنية أفرج عنها مطلع السنة الماضية، غير أن المناقصة لم تصل إلى تحقيق المشروع على أرض الواقع، وهو ما أدى بذات المصالح اللجوء إلى الإعلان عن مناقصة ثانية شهر مارس الماضي، التي تم من خلالها منح الحصة المتمثلة في حي “فاطمة نسومر” للمؤسسة المؤهلة تقنيا وماليا التي ستنطلق في أشغال الانجاز قريبا، أما باقي الحصص أو الأشغال المذكورة والتي تمس الأحياء الخمسة الأخرى لم يتحدد بعد المؤسسة التي ستتكفل بإنجاز تلك المـــلاعب، نظرا لعدم جدوى الصفقات، لتعلن البلدية عن صفقة ثالثة منحت فيها الحصة رقم 04 و06 المتعلقة بكل من حي “الإخوة عاشوري” وحي “الإخوة عباس” لمؤسسة مقاولاتية أخرى لم يتحدد بعد تاريخ انطلاق إنجازها للمشروع في الوقت الحالي، فيما تبقى الأحياء الأخرى تنتظر دورها، بعد عدم الجدوى للمرة الثالثة.
تجدر الإشارة، إلى أن مصالح بلدية دار البيضاء، شرعت في الآونة الأخيرة في إنجاز جملة من المشاريع التنموية التي تدخل في إطار مخطط التحسين الحضري بولاية الجزائر، التي يعوّل عليها المسؤولون في الأفق لأن تكون عاصمة عالمية خالية من المشاكل، حيث عرفت دار البيضاء إنجــــاز عديد المشاريع، بينها مشاريع تتعلق بمخطط المرور الجديد، حيث تم إنجاز مداخل ومخارج جديدة من شأنها أن تخفف من مشكل الازدحام المروري التي تعرفه طرقات العاصمة في السنوات الأخيرة لاسيما بالجهة الــــشرقية المعروفة بضمها لأغلب المناطق الصناعية.

اسمة. ع

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