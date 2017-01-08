‘حيزية’ رحلـة مع الحب العذري في المسـرح العربي بالجزائـر

تنطلق فعالياته غدا

يفتتح مهرجان المسرح العربي في دورته التاسعة فعالياته بمسرحية رومانسية ضاربة في عمق التاريــــــخ ومحفورة في ذاكرة الجزائريين. ويقام الافتتاح في وهران بتقديم العرض الجزائري “حيزية” عن نص للشاعر عزالدين ميهوبي وإخراج فوزي بن براهم.

تستعد الجزائر لاستقبال المهرجان في دورته التاسعة، والذي يبدأ غدا، ويستمر عشرة أيام في مدينتي وهران ومستغانم، بمشاركة 33 عرضا مسرحيا تتنافس منها ثمانية عروض على جائزة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي.

و”حيزيَّة”، قصة حب جزائرية بدوية صحراوية، حدثت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر في بلدة “سيدي خالد”، التابعة لبِسْكْرَة، في جنوب شرق الجزائر. وهي تشبه قصص الحب العذري في التراث العربي القديم. وقصة حيزيَّة وحبيبها سْعيِّدْ، ملحمة حب جزائرية بدوية وواقعية، إلاَّ أن الرواة سَرَدوها بأساليب مختلفة، مما جعلها تتأرجح بين الحقيقة والاسطورة.

تحمل هذه الدورة اسم الممثل والمخرج المسرحي الجزائري الراحل عزالدين مجوبي الذي اغتيل في 13 فيفري 1995 أمام المسرح الوطني بالجزائر العاصمة. ويشارك بالمهرجان أكثر من 500 مسرحي بينهم 267 من المشاركين في العروض و120 في المؤتمر الفكري و70 في الورش والندوات النقدية إضافة إلى لجان التحكيم.

وقال لخضر بن تركي مدير الديوان الوطني للثقافة والإعلام بالجزائر في وقت سابق: “استضافة الجزائر لهذا المهرجان الأكبر والأهم في الوطن العربي يعتبر حدثا ثقافيا هاما”. وأضاف “حرصنا على تهيئة كل الظروف والإمكانات لخدمة إنجاز دورة تظل فاصلة في تاريخ المهرجان من ناحية وفي المشهد المسرحي الجزائري الذي يعمل بدأب ليكون في مقدمة الحركة المسرحية في الوطن العربي”.

وتحت عنوان “العبور إلى المستقبل بين الريادة والقطيعة المعرفية” يأتي المؤتمر الفكري لهذه الدورة بمشاركة نحو 120 ناقدا وباحثا. ويشمل المؤتمر إقامة ندوتين تطبيقيتين ومناظرة علمية. كما يقام على هامش المهرجان ولأول مرة “ملتقى نجوم التمثيل الجامعي” وهو بمثابة مهرجان مصغر للمسرح الجامعي.

يكرم المهرجان في هذه الدورة 15 فنانا ممن لا يزالون على قيد الحياة من الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني التي أسسها المسرحي الجزائري الرائد مصطفى كاتب في 1958. ويسدل الستار على الدورة التاسعة للمهرجان في 19 جانفي في مستغانم بالعرض المسرحي “رحلة حب” إخراج فوزية آيت الحاج.

القسم الثقافي