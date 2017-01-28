حنون: “انتخابات 2017 موعد مع القدر”

قالت إن من حق الجيش ممارسة مواطنته

أشارت، الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أن الانتخابات التشريعية القادمة، لن تكون ناجحة، وفق تطلعات الجزائريين والطبقة السياسية بوجه خاص من دون شروط، عدد أهمها في “تطهير القوائم الانتخابية من التسجيلات المتكررة، احترام الإرادة الشعبية وحق الجيش في ممارسة مواطنته، بكل حيادية”، واصفة الموعد الانتخابي لسنة 2017 بـ “الموعد مع القدر”.

وأضافت لويزة حنون، بعضا من الشروط التي يجب أن تتوفر لإنجاح العملية الانتخابية، منها حياد الإدارة والحكومة والابتعاد عن تصرفاتها مع أحزاب الموالاة خاصة والضغوط التي كانت تمارس على المؤطرين، بالإضافة إلى أبعاد المال الوسخ عن السياسية.

وأكدت حنون، أن “هذه الشروط، لم تكن متوفرة في أي من الانتخابات السابقة التي عرفتها الجزائر”، مبدية تفاؤلا حذرا من “التزام وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، ورئيس الهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات”، متسائلة عن إمكانية “حياد الحكومة، التي يعتبر أغلب وزرائها من حزبي الموالاة”، بالإضافة إلى “الإمكانيات الكبيرة والأموال التي يستغلها ويستعملها حزبي الموالاة في العملية الانتخابية في السنوات السابقة، مقارنة بالأحزاب الصغيرة وأحزاب المعارضة”.

ووصفت حنون الانتخابات الجزائرية، أنها “من أكثر انتخابات العالم تزييف لنتائجها وتلاعبت بها”، ما اعتبرته “مصادرة للسيادة الشعبية”، واصفة الانتخابات القادمة بـ”الموعد مع القدر”، معددة مجموعة من الأسباب، نتج عنها ضيق للأغلبية، والتي تريد لها حلا، من خلال الانتخابات القادمة، على رأسها “مشكل البطالة المتزايدة والخانقة، وهشاشة الشغل”، “انهيار القدرة الشرائية للمواطن وتعويم الدينار الجزائري”، “تدهور شروط المعيشة، وتلاشي مهام الدولة”، “تدهور الصحة العمومية بداية من وزارتها”، وغرق الجامعة الجزائرية في الفوضى العارمة، “كما أشارت المتحدثة، أن الأغلبية في الجزائر تتطلع لـ”الديمقراطية الحقيقية واستقلالية القضاء”، هذه الأخيرة التي لم تفلح في تكريسه، “أي من الإصلاحات التي مرت بالقطاع، والذي لا تختلف حالتها عن حالة قطاع الصحة”، بالإضافة إلى تطلع لـ”احترام السلطات للحريات النقابية وحرية الإعلام”.

وعن حزب العمال، أشارت حنون إلى مذكرة وجهت إلى مكاتبها الولائية لتحديد مقاييس وضوابط يجب أن تتوفر في المترشحين، طبقا للوائح المؤتمر، مؤكدة عن نقطة المناصفة بين النساء والرجال في القوائم، معتبرة أن الحزب تجاوز نسبة 30بالمائة المحددة في القانون إلى حدود الـ45 بالمائة على الأقل منذ زمن بعيد، لكن من جانب آخر، أشارت المتحدثة، أن الانتخابات لحزب العمال لا يعدوا مجرد وسيلة للنضال وليس غاية.

وأعادت حنون مرة أخرى مطلب “انتخاب مجلس تأسيسي ليتسنى للشعب تحديد شكل المؤسسات لممارسة سيادته، من خلال دستور يشارك فيه الشعب”، مؤكدة أن “الانطلاق يمكن أن يأتي من أعلى الهرم، دون انتظار مسار تعبوي من الشعب، لا يمكن أن يتحكم فيه أحد”.



يزيد بابوش