حنـون والأمير عبـد القـادر

أشارت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أن تنشيطها لأول نشاط سياسي شعبي لحزبها في سنة 2017 بولاية معسكر عاصمة الدولة الجزائرية الحديثة، التي أسسها الأمير عبد القادر “فرصة لإحياء قيم التضحية ومواجهة الشدائد التي تميز بها الأمير عبد القادر في وجه الصعوبات التي تعيشها الجزائر حاليا”. وهكذا هي السياسة.. في كل ولاية رمز تاريخي يستغل سياسيا.