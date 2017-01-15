حملة لمقاطعة الدقيق ابتداء من الفاتح فيفري

تحت شعار “السميد مُقنّن… والمافيا بسعره تتفنّن!”

أطلقت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك حملة لمقاطعة مادة “السميد” وذلك ابتداء من الفاتح فيفري تنديدا بارتفاع أسعاره بالرغم من تقنينها من طرف الدولة، واختارت الجمعية شعار “السميد من عند الدولة مُقنّن… والمافيا بسعره تتفنّن”.

يبدو أن سنة 2017 هي سنة مقاطعات حيث تم إطلاق عدة حملات لمقاطعة المواد الاستهلاكية التي تعرف ارتفاعا محسوسا في الأيام الأخيرة على غرار مقاطعة الموز الذي وصل سعره إلى 600 دج، وكذا مقاطعة البيض إلى جانب الحملة التي أطلقتها المنظمة الوطنية لحماية المستهلك لمقاطعة مادة “السميد” التي تعرف ارتفاعا محسوسا حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 150 دج، بالرغم من تقنينه من طرف الدولة، مثله مثل الحليب والخبز إلا أنه وبالرغم من ذلك يتم اقتناؤه بأسعار متفاوتة من منطقة لأخرى، حيث بلغ سعر كيس الحليب 35 دج ووصل سعر الخبز إلى 20 دج للخبزة الواحدة.

وتعتبر مادة “السميد” من أهم المواد الغذائية لدى الجزائريين وخاصة منهم البسطاء، ولا يمكن أن يتغير ثمن بيعها للمستهلك تحت أي حُجّة في هذا الصدد، أطلقت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك حملة لمقاطعته وقد اعتبرت المنظمة في بيان لها والذي تحصلت “وقت الجزائر” على نسخة منه، التبريرات التي يُلقيها بعض المتعاملين الاقتصاديين في مواد غذائية أخرى كتدني قيمة الدينار، السوق الحرّ ورسوم قانون المالية الجديد، تبريرات واهية فسعر السميد ثابت بنص المـرسـوم التنـفـيذيّ رقم 07- 402 المؤرّخ في 25 ديسمبر سنة 2007 والمحدد لأسعار سميد القمح الصلب عند الإنتاج وفي مختلف مراحل توزيعه، حيث تم تحديد سعر السميد العادي بـ900دج لكيس 25 كلغ، و1000 دج للسميد الرفيع لكيس 25 كلغ..

وجاء في ذات البيان “أن سلوك بعض المتعاملين الاقتصاديين اللاجئين إلى بيع المادة إلى التجار خارج إطار الفوترة الحقيقية “حيلة” منهم لحماية أنفسهم”.

وقد برّأت المنظمة في البيان نفسه، تاجر التجزئة حيث يواجه لوحده المستهلك وأعوان الرقابة وقمع الغش، كونه يقتنيها بأثمان أكبر من سعرها المقنّن .

وقد تركت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك آجال ثلاثة أسابيع لكافة التجار لتصريف مخزونهم واقتناء ما هو بالسعر القانوني حتى لا تلحقهم تبعات الحملة التي أطلقتها “أبوس”.

واعتبرت المنظمة هذه المقاطعة أسلوبا قانونيا وحضاريا للدفاع عن القدرة الشرائية للمواطن، والتي من شأنها أن تفضح المتلاعبين بقوانين الجمهورية والمضاربين في هذه المادة، والتي يَجنُون من ورائها أموالا طائلة من خلال دعم الدولة لها ونهب جيوب المواطنين، وستغيب علاماتهم من رفوف المتاجر، مما سيضع السلطات الرقابية أمام الأمر الواقع لفتح تحقيقات والقيام بمتابعات، وستنطلق الحملة بداية من الفاتح فيفري تحت شعار “السميد من عند الدولة مُقنّن والمافيا بسعره تتفنّن”.



فلة.ز