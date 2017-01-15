“حمــــس” ترفــــض تبعيتهــا إلـــى فضـاء بديـل للإسلامييـن

تتفـــادى تكـــرار تجربــة 2012 ضمــن تحالـــف جديـــد:

لن يكون تحالف حركة مجتمع السلم مع نظرائها عن التيار الإسلامي (من غير جبهة التغيير العائدة إليها) مرتقبا على قبل تشريعيات أفريل، على الأقل، والمؤكد أن الحركة ترفض اندماجها في أي فضاء سياسي بديل تسعى إليه أحزاب التيار الإسلامي.

سعيدي: “الوقــت لا يسمــح بالتشـــاور حـــول التحالفــــات”

بن فرحات: “التحالـــف ضمـــن كيانـــات أخــرى لا يخدمنـا”

تلبي “حمس” دعوة حركة النهضة وجبهة العدالة والتنمية وحركة البناء في تنظيم لقاء تشاوري، على مستوى القيادة، غير أنها ترفض دبلوماسيا أن يكون ذلك لأجل الاتفاق على تحالف يتم بمعناه الحقيقي (بقوائم مشتركة للمرشحين)، خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، إذ يقيد رئيس الحركة المشاورات في إطار تعاون (فقط) يمكن أن يتحقق في مراقبة هذه الانتخابات.

وبهذا الشأن تنقل “وقت الجزائر” عن رئيس مجلس شورى “حمس” سابقا، عبد الرحمان سعيدي، قوله أن “موضوع التحالف في إطار الانتخابات التشريعية يأتي في وقت متأخر، ونحن على بعد أيام قليلة من استدعاء الهيئة الانتخابية، وقد شرعت الحركة في تحضير قوائم مرشحيها”. ليضيف أن رئيس الحركة “استجاب لدعوة حركة النهضة وجبهة العدالة والتنمية في تنظيم لقاء تشاوري، وهناك دورة لمجلس الشورى الوطني لحمس ستناقش، يوم 28 جانفي الجاري، ما سيتقرر في هذا اللقاء. والمرجح أن يكون هناك تعاون وفقط بشأن مراقبة الانتخابات، لكون الوقت لا يسمح لتحالف خلالها”.

وحرص سعيدي على تأكيد موقف مفاده أن “حمس” قررت في مسألة عودة جبهة التغيير إليها، وأن المنتظر هو ترشيح من كانوا في هذه الأخيرة ضمن قوائم الحركة خلال التشريعيات. وهو ما أكده من جانبه، عضو المكتب التنفيذي، عبد الرحمان بن فرحات، موضحا أن “التحالف مع جبهة التغيير سيكون على مستوى محلي، بمعنى أن الاتفاق على المرشحين يكون في القواعد، بينما تتدخل القيادة المركزية استثناء، عندما يكون هناك خلاف مثلا حول المرشحين”.

وذكر بن فرحات أن “حمس تقدر بأن تجربة التحالف في انتخابات 2012 ضمن التكتل الأخضر لم تكن مثلما كان متوقعا منها، وأن التجربة بما فيها من ايجابيات لم تلب للحركة الغرض المطلوب، من حيث النتيجة المحصل عليها خلال تلك الانتخابات”. ومنه قال “ربما أن الأطراف الأخرى (يقصد النهضة وجبهة العدالة والتنمية وحركة البناء) تسعى ربما لتحالف ضمن كيان خلال التشريعيات المقبلة، لكن انخراطنا ضمن كيان لا يخدمنا في حمس، خلال المرحلة المقبلة، وحتى مستقبل الكيانات الحربية لا يخدمنا”. وإذ يفسر هذا رفض “حمس” اندماجها في أي فضاء سياسي موسع، فإن بن فرحات يشرح هذا الموقف على سبيل القول “قانون الانتخابات يشترط نسبة 4 بالمائة، ولو قررنا المشاركة ضمن كيان آخر سنخلق مشكلا عندما سنكون مضطرين لجمع التوقيعات، إذ من المؤكد أن تعترضنا عراقيل إدارية”.

عبد العالي خدروش