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حكايات جزائرية في مهرجان “نيابوليس” التونسي

يناير 06, 2017 فن وثقافة 0

حكايات جزائرية في مهرجان “نيابوليس” التونسي

للحكواتي ماحي مسلم صديق

يشارك الحكواتي الجزائري ماحي مسلم صديق في مهرجان “نيابوليس” لمسرح الطفل في دورته الـ31 بنابل التونسية، المزمع إقامته من 8 إلى 15 جانفي الجاري، بعرضين نالا شهرة اقليمية وعربية، هما “ليالي الحكايات الإفريقية”، و«آش قالو ناس زمان”…

سبق للعرض الفني “ليالي الحكايات الإفريقية” الذي يقدمه الحكواتي الجزائري ماحي مسلم صديق رفقة نظيره الكونغولي جوريس مابيالا في جولة عبر عدة بلدان. وكان”ليالي وحكايا إفريقيا” -الذي يضم سلسلة حكايات شعبية مستقاة خصوصا من التراث الإفريقي والمغاربي والكونغولي- قد تم عرضه أيضا بالجزائر وفرنسا والكونغو وتونس ولبنان قبل نهاية السنة الماضية، ولاقى نجاحا مشجعا، لكونه يقدم أشهر الحكايات والأساطير الجزائرية والكونغولية بصوتين وطريقتين مغايرتين في السرد، حسب ما أوضحه الحكواتي ماحي مسلم صديق. ويتيح هذا العمل الفني “المتميز” (الذي شهدت وهران عرضه الأول) سرد حكايات كما جرت تفاصليها وأحداثها في البلدين ونقلت شفهيا عبر الأجيال يضيف ذات المتحدث.
وقد نقل الحكواتي ماحي تلك القصص عن والدته فيما استلهم جويس حكاية أجداده من والده، غير أنه في نهاية المطاف يسردان حكاية واحدة ذات بعد ثقافي عالمي. ويعكف الراوي مسلم صديق الماحي من سيدي بلعباس، على ترجمة قصص الكاتبة الراحلة طاووس عمروش في مؤلف “الحبة السحرية”، إلى العربية العامية، بعد أن أتم ترجمة قصة “بقرة اليتامى” وكتاب “ماشاهو تلمشاهو” للكاتب مولود معمري.
وعن نشاطه الحكائي، يقول: “الفضل يعود لابنتي، التي استعنت بالحكايات للتواصل معها، فاستعملت مخزون ذاكرتي الذي ورثته عن والدتي، معلمتي الأولى. وساعدتني تجربتي في المسرح منذ 1975 وتأثـري بأعمال كاتب ياسين وعلولة في المغامرة. الغريب في الأمر أن أول رواية كانت مقتبسة من نص “الظلم” للمناضل والشاعر الراحل بشير حاج علي، تروي معاناته في السجون بعد الاستقلال. كما استفدت من تجربتي مع فرقة “دبزة” الموسيقية”.
ويضيء مهرجان “نيابوليس” شمعته الواحدة والثلاثين من 8 إلى 15 جانفي الجاري، في مدينة الطفولة نابل حيث يكون موعد الأطفال مع أقدم المهرجانات العربية والإفريقية مهرجان يوفر المتعة للطفل طيلة الأسبوع، مهرجان “نيابوليس” يوفر لأبناء المدينة مجموعة من العروض لكل الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية.

خالدة. م

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