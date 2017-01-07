حكام إسـرائيل هم مجرمو الاحتلال منتج القتلة أمثال أزاريا

20 ملف تحقيق بقتل فلسطينيين دون إدانة واحدة

إزاء الضجة الواسعة حول إدانة ليؤور أزاريا الجندي الإسرائيلي بالقتل غير العمد للشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف في مارس/ آذار 2016 يخيل للوهلة الأولى أن إسرائيل واحة الديمقراطية فعلا. كذلك فإن صور الجندي أزاريا وهو يقاد للمحكمة العسكرية في تل أبيب تظهر بشكل زائف وكأن جيش الاحتلال يعمل بموجب منظومة قيمية تؤهله للقب الذي ينسبه لنفسه منذ عقود كـ “الجيش الأكثر أخلاقية” في العالم.

لكن الحقيقة على أرض الواقع عكس ذلك إذ تفيد معطيات موثوقة في إسرائيل أنها شهدت في العامين الأخيرين 20 حالة مشابهة لإعدام عبد الفتاح الشريف لم يدن فيها سوى جندي واحد فقط. وحالة أزاريا شاذة جدا علما أنه أدين بالقتل غير العمد فقط وهذا أيضا ربما كان لا يحدث لولا الكاميرا التي وثقت لحظة الإعدام بإطلاق الرصاصة على رأس عبد الفتاح الشريف وهو ممدد نازف في النزع الأخير ربما.

منذ اندلاع الهبة الفلسطينية في أكتوبر/ تشرين الأول 2015 فتح جيش الاحتلال ملفات تحقيق في أكثر من عشرين حادثة إطلاق نار على فلسطينيين. في إطار هذه التحقيقات تم تسجيل إفادات الجنود علاوة على جمع أدلة وأشرطة فيديو وبعدة حالات توجه الجيش لمنظمات حقوق إنسان كمنظمة “بتسيلم” طالبا إيضاحات لما جرى. لكن أيا من هذه الملفات لم يحول للائحة اتهام ولم يعتقل جندي واحد عدا في عملية إعدام الشريف وهذا بفضل عماد أبو شمسية المتطوع في “بتسيلم” الذي سارع لتوثيق رصاص الإعدام وتصرف الجنود والمستوطنين ثانية بعد ثانية بكاميراته، بالصوت والصورة.

وتعتقد بعض الأوساط الإسرائيلية أن هناك سببا آخر لشذوذ الحالة المذكورة نتيجة قيام جهات اليمين المتطرف بضجة واسعة لتبرير فعلة الجندي، مما دفع لتسليط الأضواء عليه وبالتالي إلحاق الضرر به من حيث لا يدرون. على أساس شريط الفيديو المذكور اعتبر رفض قضاة المحكمة العسكرية مزاعم الجندي القاتل بأنه أطلق النار بسبب خوفه من تشغيله حزاما ناسفا، وأكدت أنه ضغط على زناد بندقيته من منطلق الانتقام. وتم تدعيم رأي القضاة هذا بشهادة أحد الجنود الذي سمع أزاريا يقول فور إطلاق رصاصة محو رأس الشريف “ إنهم طعنوا صديقي وأرادوا قتله وهذا المخرب يستحق الموت”. ويستدل من معطيات “بتسيلم” أنها قدمت للنيابة العسكرية في السنوات الماضية أشرطة فيديو تلقي الضوء على عمليات إعدام مشابهة وأن الجيش فتح ملفات تحقيق بها بيد أن التحقيقات طالت إلى ما لا نهاية مما يعني تبديدها أو تقادم الشبهات وفقا للقانون. هذا ما حصل على سبيل المثال مع الفتى سمير عواد من قرية بدرس في يناير/ كانون الثاني 2013 ، في هذه الحالة تمت إطالة التحقيق بعملية قتل عواد بذريعة استجماع التفاصيل والقرائن وخلال ذلك تم تسريح الجنديين اللذين فتحا النار بعد انتهاء خدمتهما العسكرية وبذلك تم وضع ملف القتل على الرف وبقي القاتلان حرين طليقين.

وبعد التماس للمحكمة العليا في إسرائيل قدم الجيش لائحة اتهام وحسبها وصل الشاب المغدور لمنطقة الجدار وقام الجنديان بملاحقته فأطلقا الرصاص بالهواء ومن ثم صوبا نحوه وأردياه قتيلا ولم “تتمكن النيابة العامة من تحديد من منهما القاتل”. وفي حالة أخرى عام 2011 قتل الشاب مصطفى التميمي في قرية النبي صالح. وفي البداية زعم الجنود أنهم تعرضوا لرشق حجارة فيما كانت أبواب الجيب مفتوحة ويهمون للخروج منه، لكن توثيقا بالفيديو يظهر صورة مغايرة تماما”، ورغم ذلك أغلق الجيش الملف في2013 والمحكمة رفضت التماس قدمته منظمة “بتسيلم” بذريعة أن هناك شكا معقولا بأن الجندي القاتل لم ير القتيل في لحظة إطلاق الرصاص.

حكام إسرائيل هم مجرمو الاحتلال الذي أنتج قتلة أمثال أزاريا، ولذا يؤكد رئيس القائمة المشتركة داخل أراضي 48 النائب أيمن عودة أن الفرق الأساسي في هذه القضية هو وجود الكاميرا التي وثّقت الجريمة وذلك بفضل جمعية “بتسيلم”، ولكن توجد مئات الجرائم المشابهة، وكل هذه الجرائم هي بنات شرعية للجريمة الأكبر، الاحتلال. وشدد في بيانه على أن حكام إسرائيل هم مجرمو الاحتلال الذي أنتج قتلة أمثال أزاريا. وأشار الى أن قرار إدانة الجندي هو إدانة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزرائه الذين دعموا الجندي القاتل طيلة سير المحكمة. وأكد عودة أن الجندي القاتل يجب أن يعاقب بأقسى أنواع العقاب، ولكن المسؤولية العميقة تقع على حكام إسرائيل الذين يواصلون حكمًا عسكريًا على شعب كامل”. واستمرت أمس الضجة في إسرائيل حول عملية إعدام الشريف وإدانة الجندي وسط انقسام واضح بالمستويين السياسي والعسكري بين من يبرر قتل الناشطين الفلسطينيين بكل الحالات وبين من يدعو للحفاظ على قواعد فتح النار التي تبعد إسرائيل عن محكمة الجنايات الدولية وفي الحالتين يبقى المعيار الأخلاقي شبه غائب.



وديع عواودة/ كاتب فلسطيني