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حــداد يعيــد هيكلــة “الأفسيــو”

يناير 21, 2017 الحدث 0

حــداد يعيــد هيكلــة “الأفسيــو”

انعقاد الجمعية العامة للمنتدى نهاية مارس المقبل

نصب، أمس، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، لجنة مخصصة ستعمل على إعادة تنظيم وتعزيز الهياكل الإدارية للمنتدى، مع ضمان تحسين نشاطه تحسبا للمواعيد المقبلة.

“سحب الثقة من رئيس جيل “أفسيو” وتعويضه بلجنة من 4 أعضاء
أوضح علي حداد، أمس، على هامش ترأسه لأشغال اجتماع اللجنة التنفيذية بمقر منتدى رؤساء المؤسسات بالجزائر العاصمة، أن اللقاء تناول عدة ملفات، تمخضت عنها استحداث لجنة خاصة، توكل إليها مهمة التفكير في هيكلة جديدة وفعالة للمنتدى، خاصة عدد أعضاء المنتدى الذين يتجاوزون في الوقت الحاضر 3 آلاف عضو، بعدما كان المنتدى لا يضم سوى 160 عضو في السابق، موضحا أن “هذا الأمر يتطلب تدعيم أكثر للموارد البشرية واللجان الخاصة بمتابعة نشاط الهيئة والتفكير في تنميتها، مع ضمان سيرورة عمل أكبر تجمع مؤسساتي بالجزائر في أحسن الظروف”، على حد قوله.
كما شهد الاجتماع، سحب الثقة من رئيس تنظيم جيل افسيو “المستحدث لفئة الشباب”، توفيق لوراري، وإسناد مهمة رئاسته للجنة مشكلة من 4 أعضاء، مهمتهم ضمان رئاسة جيل “افسيو” خلال فترة تواجد علي حداد على رأس منتدى رؤساء المؤسسات، حيث ستكون الرئاسة لمدة 6 أشهر لكل عضو من أعضاء هذه اللجنة.
وأشار حداد في هذا الصدد، أن “التغيير ضروري في عمل أي هيئة، وهو ما تمت مناقشته الأسبوع الماضي –حسبه- أين تم الاتفاق على وضع هذه اللجنة التنفيذية التي ستقود جيل “افسيو”مستقبلا، ملمحا إلى أن “التنظيمات الجديدة ليست لها أية نية في تصفية الحسابات مع أي كان”.
وعن مستقبل أعضاء المكتب التنفيذي للمنتدى، أشار حداد، أنه “لم يتم اتخاذ أي قرار عن مستقبل المكتب في اجتماع-الأمس- سوى تشكيل اللجنة الخاصة في انتظار عقد أشغال الجمعـــــــــــية العامة للمنتدى في الفترة بين30 مارس و30 أفريل المقبـــــــــــل”، مشيرا إلى أنه “طلب من اللجنة المنصبة أخذ كـــــــــــامل وقتها، والتي قد تكون نتــــــائجها التي ستقدم خلال مدة شهــــر معيارا لتغييرات مرتقبة في العديد من المناصب بـ”أفسيو”.

عبد المطلب.ع

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