حـزب العمـال يفصـل فـي موقفه مـن التشريعيــات اليـوم

آخر تحديث : يناير 13th, 2017 7:01 مساءً
يناير 13, 2017 Wakteldjazair الحدث 0
حنــــون تـــرى أنهــــا إمــــا منعـــرج إيجابـــي أو خطيـــر
كشفت الأمينة العامة لحزب العمال، لوزيرة حنون، أمس، أن تشكيلتها السياسية تفصل في مسألة المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة من عدمها اليوم السبت، خلال أشغال اللجنة المركزية، مبرزاة أن “الانتخابات التشريعية القادمة ستكون اما منعرجا ايجابيا للجزائر أو منعرجا خطيرا”.
أوضحت حنون لدى افتتاحها الأشغال، أن “الاستحقاقات المقبلة ممكن أن تشكل منعطفا ايجابيا أو منعرجا خطيرا”، معتبرة أن “الحزب لا يمكن أن يتجاهل أي مسألة تخص مصير البلاد”.
ودعت في هذا الإطار إلى “ضرورة الأخذ بعين الاعتبار للمطالب الاجتماعية للشعب الجزائري، واصفة “تجاهل المسؤولين للنداءات وإنكارهم لانهيار القدرة الشرائية وتنكرهم لسياسة التقشف استفزازا له”.
واعتبرت المتحدثة أن “الأحداث، التي عاشتها بداية السنة بعض من مناطق الوطن، بمثابة إنذار يجب على المسؤولين أخذه على محمل الجد”، مضيفة أن “الجزائر ليست استثناء، وأن الربيع العربي ممكن أن يحدث فيها إذا لم تتخذ إجراءات لتهدئة المواطنين”، كما قالت أيضا إن “الوضع الحالي، الذي يتميز بانهيار القدرة الشرائية والارتفاع الفاحش لأسعار المواد الاستهلاكية وغلق قنوات التعبير، حمال لانفجارات شعبية وأعمال شغب أخرى ان لم تقدم الحكومة ضمانات”.
واعتبرت ذات المسؤولة الحزبية أن “سياسة التصحر، التي هششت الوضع الداخلي وأفقدت المناعة السياسية للجزائر، هو الذي يفتح الأبواب أمام الخطر الخارجي وليس العكس”.
ربيع محيوت
يناير 13, 2017 0فتح، أمس، وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، النار على الأطراف التي تشكك في انجازات قطاعه من...
يناير 13, 2017 0
يناير 13, 2017 0
يناير 13, 2017 0
يناير 13, 2017 0
يناير 11, 2017 0
يناير 08, 2017 0رئيس اللجنة الجزائرية الإفريقية...
يناير 01, 2017 0الخبير الأمني والإستراتيجي،...
يناير 01, 2017 0المحلل السياسي عبد العالي رزاقي:...
ديسمبر 28, 2016 0رئيس نقابة الأطباء الممارسين،...
يناير 13, 2017 0حين فرغ الرئيس الأمريكي باراك...
يناير 11, 2017 0تداولت وسائل الإعلام في الأيام...
يناير 10, 2017 0نفّذت قوّات تابعة للتحالف...
يناير 09, 2017 0أطلق أحمد موسى، الإعلامي المقرب...
أكتوبر 10, 2016 1تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
أكتوبر 09, 2016 0تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
أكتوبر 08, 2016 0تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...