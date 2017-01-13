حـزب العمـال يفصـل فـي موقفه مـن التشريعيــات اليـوم

حنــــون تـــرى أنهــــا إمــــا منعـــرج إيجابـــي أو خطيـــر

كشفت الأمينة العامة لحزب العمال، لوزيرة حنون، أمس، أن تشكيلتها السياسية تفصل في مسألة المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة من عدمها اليوم السبت، خلال أشغال اللجنة المركزية، مبرزاة أن “الانتخابات التشريعية القادمة ستكون اما منعرجا ايجابيا للجزائر أو منعرجا خطيرا”.

أوضحت حنون لدى افتتاحها الأشغال، أن “الاستحقاقات المقبلة ممكن أن تشكل منعطفا ايجابيا أو منعرجا خطيرا”، معتبرة أن “الحزب لا يمكن أن يتجاهل أي مسألة تخص مصير البلاد”.

ودعت في هذا الإطار إلى “ضرورة الأخذ بعين الاعتبار للمطالب الاجتماعية للشعب الجزائري، واصفة “تجاهل المسؤولين للنداءات وإنكارهم لانهيار القدرة الشرائية وتنكرهم لسياسة التقشف استفزازا له”.

واعتبرت المتحدثة أن “الأحداث، التي عاشتها بداية السنة بعض من مناطق الوطن، بمثابة إنذار يجب على المسؤولين أخذه على محمل الجد”، مضيفة أن “الجزائر ليست استثناء، وأن الربيع العربي ممكن أن يحدث فيها إذا لم تتخذ إجراءات لتهدئة المواطنين”، كما قالت أيضا إن “الوضع الحالي، الذي يتميز بانهيار القدرة الشرائية والارتفاع الفاحش لأسعار المواد الاستهلاكية وغلق قنوات التعبير، حمال لانفجارات شعبية وأعمال شغب أخرى ان لم تقدم الحكومة ضمانات”.

واعتبرت ذات المسؤولة الحزبية أن “سياسة التصحر، التي هششت الوضع الداخلي وأفقدت المناعة السياسية للجزائر، هو الذي يفتح الأبواب أمام الخطر الخارجي وليس العكس”.



ربيع محيوت