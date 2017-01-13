آخر تحديث : يناير 13th, 2017 7:01 مساءً

يومية وطنية اخبارية

أحدث الأخبار :

حـزب العمـال يفصـل فـي موقفه مـن التشريعيــات اليـوم

يناير 13, 2017 الحدث 0

حـزب العمـال يفصـل فـي موقفه مـن التشريعيــات اليـوم

حنــــون تـــرى أنهــــا إمــــا منعـــرج إيجابـــي أو خطيـــر

كشفت الأمينة العامة لحزب العمال، لوزيرة حنون، أمس، أن تشكيلتها السياسية تفصل في مسألة المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة من عدمها اليوم السبت، خلال أشغال اللجنة المركزية، مبرزاة أن “الانتخابات التشريعية القادمة ستكون اما منعرجا ايجابيا للجزائر أو منعرجا خطيرا”.

أوضحت حنون لدى افتتاحها الأشغال، أن “الاستحقاقات المقبلة ممكن أن تشكل منعطفا ايجابيا أو منعرجا خطيرا”، معتبرة أن “الحزب لا يمكن أن يتجاهل أي مسألة تخص مصير البلاد”.
ودعت في هذا الإطار إلى “ضرورة الأخذ بعين الاعتبار للمطالب الاجتماعية للشعب الجزائري، واصفة “تجاهل المسؤولين للنداءات وإنكارهم لانهيار القدرة الشرائية وتنكرهم لسياسة التقشف استفزازا له”.
واعتبرت المتحدثة أن “الأحداث، التي عاشتها بداية السنة بعض من مناطق الوطن، بمثابة إنذار يجب على المسؤولين أخذه على محمل الجد”، مضيفة أن “الجزائر ليست استثناء، وأن الربيع العربي ممكن أن يحدث فيها إذا لم تتخذ إجراءات لتهدئة المواطنين”، كما قالت أيضا إن “الوضع الحالي، الذي يتميز بانهيار القدرة الشرائية والارتفاع الفاحش لأسعار المواد الاستهلاكية وغلق قنوات التعبير، حمال لانفجارات شعبية وأعمال شغب أخرى ان لم تقدم الحكومة ضمانات”.
واعتبرت ذات المسؤولة الحزبية أن “سياسة التصحر، التي هششت الوضع الداخلي وأفقدت المناعة السياسية للجزائر، هو الذي يفتح الأبواب أمام الخطر الخارجي وليس العكس”.


ربيع محيوت

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعداد الجريدة PDF

  • pdf

    pdf

    يناير 13, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 11, 2017
  • pdf

    pdf

    يناير 10, 2017
  • pdf

    pdf

    يناير 09, 2017
  • pdf

    pdf

    يناير 08, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 07, 2017

همسات

تبــــون غاضــــب!

تبــــون غاضــــب!

يناير 13, 2017 0

فتح، أمس، وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، النار على الأطراف التي تشكك في انجازات قطاعه من...
اقرأ المزيد
بوتفليقة مرشح لرئاسة الاتحاد الإفريقي

بوتفليقة مرشح لرئاسة...

يناير 13, 2017 0

مسابقـــة لأنظــــف حــــي فــــي “ثيــــزة”

مسابقـــة لأنظــــف...

يناير 13, 2017 0

ولد خليفة يدافع عــــن الوزراء

ولد خليفة يدافع عــــن...

يناير 13, 2017 0

“الماجيك” فخور بمرافقة “الخضر”

“الماجيك” فخور بمرافقة...

يناير 13, 2017 0

“ترامواي” بحسب الأحوال الجوية!

“ترامواي” بحسب الأحوال...

يناير 11, 2017 0

تابعنا عبر فيسبوك

تقويم

يناير 2017
س د ن ث ع خ ج
« ديسمبر    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  