حـرب مواقع داخل “الأفلان”

التشريعيــــات تحــــرك أسمـــــاء بــــــارزة

عاد الحراك داخل حزب جبهة التحرير الوطني من جديد، بعد حرب كواليس طويلة، حيث نجح الأمين العام الجديد، جمال ولد عباس، في ضم بعض الخصوم وإشراكهم في إدارة الحملة الانتخابية القادمة، بينما ما زال حسين خلدون يواصل عزف نغم المعارضة بانتقاده للأمين العام جمال ولد عباس، يقابله تحرك الأمين العام الأسبق، عبد العزيز بلخادم، في الكواليس، وذلك وسط تجاذبات وضرب تحت الحزام تحسبا للتموقع في المرحلة المقبلة.



ولد عباس يستشيرهم في لقاءات لجنة الاستشراف

“الأفلان” يستعد للتشريعيات بإشراك القادة السابقين

عبــــادة ورمــــوز سابقــــون لإعـــداد الحملــــة وإعــــداد القوائـــم

شرع أمين عام جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، مساء أمس، في إشراك بعض القادة السابقين (العائدين) في عملية التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة وحملتها الانتخابية، بصورة تؤكد إسنادهم بدور استراتيجي كمستشارين بدلاء للمكتب السياسي.

أشرك جمال ولد عباس بعض الرموز السابقين للحزب، في أول لقاء رسمي جمعه مساء أمس من داخل مقر “الأفلان”، بهيئة الاستشراف المكلفة بمشروع يخص الانتخابات التشريعية المقبلة وحملتها الانتخابية. ويعتبر اللقاء، الذي تم في إطار ذات اللجنة، أول مناسبة رسمية تجمع رموز سابقين في الحزب بنظرائهم عن القيادة الحالية للحزب (الأمين العام وبعض أعضاء المكتب السياسي والمركزية)، وبينما تطرق اللقاء لمشروع تحضير انتخابات أفريل المقبل وحملتها الانتخابية، التي ستنطلق بعد المنتصف الثاني من شهر مارس، فقد أحاط الجهاز المركزي لـ “الأفلان”، هذا اللقاء بالسرية، سوى أنه أعلن فقط انه “لقاء يجمع لجنة الاستشراف بالأمين العام”. لكن، وبحسب تسريبات، فقد حضر اللقاء كل من عبد الكريم عبادة، ومجموعة معه عن قيادة حركته التقويمية، زيادة على غيرهم من رموز سابقين خارج القيادة الحالية للحزب، وبينهم وزراء. واستشار ولد عباس، في ذات اللقاء، هؤلاء القادة السابقين (العائدين بصفة غير رسمية وغير معلن عنها) في كل تفاصيل التحضير للانتخابات التشريعية وإثراء مشروع يتعلق بحملتها الانتخابية. ومن ذلك تحضير الحملة الانتخابية، في كل تفاصيلها ومراحلها وجوانبها المادية والأدبية، واستراتيجية الحزب وخطابه خلالها، وتنشيط التجمعات الشعبية، بحسب معلومات تسربت لـ«وقت الجزائر” عن اللقاء.

وبهذا يكون عبادة ومن معه في التقويمية، زيادة عن بعض القادة السابقين (العائدين) قد باشروا مهمة من داخل مقر “الأفلان”، بصفتهم مستشارين يلعبون دورا رئيسيا، مع الأمين العام، خلال مرحلة التحضير للانتخابات 2017، إلى حد أن ولد عباس يجعلهم بدلاء للمكتب السياسي.

ومن المرتقب أن يتبع هذا اللقاء بلقاءات أخرى تجمع بعض القادة السابقين ونظرائهم عن القيادة الحالية، في إطار لجنة الاستشراف، من أجل استكمال إثراء نفس المشروع. على أنه يرجح أن هناك لقاء مرتقب سيتطرق لقضية الترشيحات ومرشحي الحزب للتشريعات المقبلة، كأن يحدد معايير الترشح وهوية وطبيعة متصدري قوائم المترشحين.



عبد العالي خدروش