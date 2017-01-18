حريق يلتهم مستودع “باناسونيك“ بالعاصمة

لم يخلف خسائر بشرية

عرف مخزن، للأدوات الإلكترونية، بقصر المعارض بالصنوبر البحري (الجزائر العاصمة) نشوب حريق ضخم، صبيحة أمس، لم يخلف أي خسائر بشرية، في حين أكد المدير العام لمركز المنصور للتسويق التجاري „أم سي سي“ الممثل الرسمي لشركة „باناسونيك“ بالجزائر، عز الدين غهام، أنه لا يمكن أن تحدد الخسائر المادية حاليا، مشيرا أن المخزن كانت فيه أجهزة بقيمة 120 مليون دينار جزائري أنقذ أغلبها.وأشار عز الدين غهام، أن أكبر الخسائر سجلت في الطابق الأول للمخزن، الذي يمثل إدارة المؤسسة، ولكن لا يمكن تحديد قيمتها حاليا، كما لم يتبين سبب الحريق لحد الساعة، والتي ستتولى مصالح الشرطة العلمية التحقيق فيها والكشف عنها، كونها من اختصاصها.من جانبها، أشارت المكلفة بالإعلام بمركز المنصور للتسويق التجاري، أن المخزن، يضم مؤسسين هما المنصور للتسويق التجاري „أم سي سي“ ممثل „باناسونيك“ بالجزائر، وأيضا شركة „كامبلانت“ ممثل شريكة „لينوفو“ في الجزائر، مضيفة أنه لا يمكن تقييم الخسائر حاليا.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن المكلف بالإعلام لدى مصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر الملازم الأول، خالد بن خلف الله، أن الحريق شب على الساعة 7سا49 د ولم يخلف أي خسائر بشرية بحسب ما أكده المكلف بالإعلام لدى مصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر الملازم الأول خالد بن خلف الله، مؤكدا أيضا أن أسباب نشوب الحريق لا تزال مجهولة.



يزيد بابوش