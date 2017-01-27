حركــة الشبـــاب الصومـــالية تقتــل عشـــرات الجنــــود الكينيــــين

❊قالت حركة الشباب الصومالية المتشددة، إن مقاتليها قضوا على عشرات الجنود الكينيين، حينما هاجموا قاعدة عسكرية نائية في الصومال أمس، وهو ما نفاه الجيش الكيني، وقال إن “عشرات” من المتشددين لقوا حتفهم.وقال متحدث باسم الشباب، إن مقاتلي الحركة قتلوا 66 كينـــــــيا على الأقل في القاعدة الواقعــــــة في بلدة كولبـــــــياو الجنوبية قرب الحدود الكينية.

وذكرت الحركة، أنها تكبدت خسائر بين مقاتليها، لكنها لم تحدد عـــددا.ونفى اللفتنانت كولونيــــــل بــــول نجــوجونا، المتحدث باسم الجيش الكيني مزاعم الشباب، بأنها قتلت عشرات الجنود، لكنه لم يتطرق إلى عدد القتلى في الجانب الكيني.

وقال في بيان، إن مهاجمي الشباب استخدموا سيارة ملغومة في محاولة لشق طريقهــــــــــــم إلى معسكر قوات الدفــــــاع الكينية. وأضاف “صد جنود قوات الدفاع الكيــــنية الإرهـــابيين وقتلوا العشرات.”وذكر نجوجونا أن الهجوم وقع قرب الفجر.

وفي جانفي2016، قالت الشباب، إنها قتلت أكثر من 100 جندي كيني في معسكر صومالي قرب الحدود مع كينيا. ولم يقـــدم الجيش الكيني مطلقا تفـــــــاصيل عن الخسائر البشرية، لكن تقارير إعلامية كينية تحدثت عن قتلى بهذا العدد.

وقال الشيخ عبد العزيز أبو مصعب، المتحدث باسم العمليات العسكرية للشباب لـ”رويترز”، إن مقاتلي الحركة نفذوا هجومين انتحاريين بسيــــارتين ملغومتين في القاعدة وسيطروا عليها، وأضاف أن مقاتلي الشباب يطاردون الجنود الكينيين الذين فروا إلى الغابات.

وكالات