حركة المرور ببلدية بئر خادم تحت وطأة الفوضى

لم تعوض بشرطة المرور بعد سحب الاختصاص من الدرك الوطني

تشهد مختلف طرقات بلدية بئر خادم غرب العاصمة حالة فوضى مرورية خاصة في بعض المفترقات التي تغيب عنها مصالح الأمن العمومي المكلفة بتنظيم السير، ما يجعل السواق يعتمدون على قانون “البقاء للأقوى” أمام حالة الطرقات المتدهورة التي تصعب من مأمورية الدخول والخروج منها.

النقطة السوداء الأولى هي المدخل الغربي للبلدية عند التقاء الطريق القادم من بلدية السحاولة ومحول الطريق السريع الرابط بين العاصمة والبليدة، حيث تصبح علامة “قف” لا معنى لها في ساعات الذروة حين تتعطل الحركة بأحد الاتجاهات، فتنتقل العدوى إلى كل المعابر، ويزيدها فوضى الحافلات التي تفرض منطقها وتتوقف في مواقف غير قانونية تعرقل حركة المرور وتقوم بمناورات لتبديل الاتجاه وتقطع الخط المستمر في غياب الرقيب، وازداد الأمر تعقيدا بعد سحب الاختصاص من الدرك الوطني ما استوجب ترك عناصرها لتلك النقطة التي كانت تحت الرقابة، وهو ما ترك فراغا عوض بالفوضى ما يستدعي تواجد شرطي المرور بتلك النقطة.

النقطة الثانية التي تستوجب تواجد شرطة تنظيم المرور هي محول الطريق السريع القادم من البليدة نحو العاصمة الذي يعيد نحو الاتجاه المعاكس للطريق السريع عند المنطقة المسماة “بيتافي”، حيث تتعقد مأمورية المرور منها في ساعات الذروة، والسبب الرئيسي هي الحفر الكثيرة في مفترق الطرق التي تبطئ السير والحافلات التي تتوقف على حافة الطريق بالرغم من أن الموقف لا يبعد عنها إلا ببضعة أمتار، وهو ما يصعب من احترام الأولوية حتى لو أراد السائق احترامها، ويصل بذلك طابور العربات إلى الطريق السريع بثلاثة أروقة.

والنقطة السلبية التي لم يجد لها تفسير، هي ركن السيارات بشريط الاستعجالات من طرف رواد سوق بئر خادم البلدي، وذلك في كلا الاتجاهين للطريق السريع، ما يسبب تعطيل حركة المرور والخطورة لرواده حين يغادر أولئك السواق مكان توقفهم، ورغم النداءات المتكررة التي نشرت في الجرائد الوطنية من طرف المتضررين من الوضع، إلا أن السلطات المخولة بتطبيق القانون لم تتعامل مع الوضع بصرامة لمنعه نهائيا.

ص. ي