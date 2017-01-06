حرفة النقش على النحاس تصارع من أجل البقاء

في ظلّ غلاء المادة الأولية ونقص اليد العاملة

يعود تاريخ حرفة النقش على النحاس بقسنطينة إلى العهد العثماني سنة 1740 م، أين كانت منتشرة بقوة آنذاك على مستوى الشمال الإفريقي من خلال المنتجات النحاسية المنوعة والتي كانت أساسية في مكونات كل بيت قسنطيني من الفقير إلى الغني، إذ لم يكن استعمال الأواني النحاسية يقتصر على التزيين فحسب بل كانت أواني أساسية تستعمل للمطبخ والأكل.

مدينة الصخر العتيق والجسور المعلقة وما يميزها من أصالة وعراقة العادات والتقاليد، تشتهر بحرفة النقش على النحاس إذ أنها تغطي 70 بالمائة من المنتوج الوطني من المنتجات النحاسية، حرفة من ذهب تصارع اليوم من أجل البقاء، في ظل غلاء أسعار المادة الأولية وعزوف الجيل الجديد عن ممارسة هذه الحرفة.

حرفيون يكابدون العناء لإبقاء الحرفة حية

في زنقة النحاسين المتواجد أسفل المدينة العتيقة بحي “باردو” أين تتواجد عديد محلات النحاس المتراصة وراء بعضها البعض، يعاني حرفيو المهنة في صمت وسط محلات جد ضيقة وغير مهيأة مليئة بالمنتجات النحاسية، غير أن ما لاحظناه لجوء الكثير من الحرفيين إلى تغيير النشاط وخاصة الشباب منهم ليجدوا في تجارة بيع الخردوات والأثاث القديم بديلا آخر عن حرفة النحاس للاسترزاق والعيش، فيما لا يزال الحرفيون الأصليون يحافظون على هذه الحرفة رغم عديد المشاكل في مقدمتها الغلاء الفاحش للمادة الأولية بالسوق الوطنية، إلى جانب نقص اليد العاملة المؤهلة بعدما هجرها الجيل الحالي نظرا إلى قلة مدخولها، بالمقابل يتمسك قدامى الحرفيون بمهنتهم التي تربّوا عليها منذ الصغر وكبروا مع صوت النقش ورائحة النحاس، للحفاظ عليها من الزوال.

العروس القسنطينية تختصر جهازها في “الصينية”

كانت في وقت قريب المصنوعات النحاسية تكاد تكون من الأولويات في جهاز العروس القسنطينية من أواني وسينية القهوة ومصنوعات أخرى لعديد الاستعمالات كالقصعة و”الكروانة” لغسيل الملابس وحتى أن جهاز العروس كان يرتّب ويوضع فيما يعرف بالمحبس المصنوع من النحاس ويغطى بغطاء خيطي يحاك يدويا، لكن حاليا تم اختصار كل هذه المصنوعات وتم اختزالها في “الصينية” فحسب التي لا تزال ضرورية في جهاز العروس وحتى الأفراح، كما أن العائلات القسنطينية تحرص على تقديمها كهدية مميزة وغالية الثمن للعروس.

ولعل من أسباب تخلّي الجيل الحالي عن الكثير من المنتجات النحاسية، في مقدمتها غلاء أسعارها بشكل كبير إذ أنها ليست في متناول الجميع، وحسب الحرفيين فإن ذلك راجع إلى غلاء المادة الأولية من جهة وكذا المدة التي تستغرقها صناعة إحدى هذه المنتجات، ومن جهة أخرى فإن عدم استعمال هذه الأخيرة وعدم احتياج الأسر لها في المنزل وتعويضها بوسائل حديثة جعل الطلب عليها يتراجع يوما بعد يوم .

المنتجات الصينية تهدّد حرفتهم

وأمام تراجع حرفة النقش على النحاس بقسنطينة لعدة عوامل، توجّه الكثير من الحرفيين إلى صناعة المنتجات التزيينية التي تلقى الإقبال الكبير عليها من قبل الأسر لتزيين المنازل وحتى المحلات والفنادق، في ظلّ اكتساح السلع النحاسية الصينية وبأسعار منخفضة، هذه الأخيرة التي أضحت منافسا شرسا وخطرا على السلع الأصيلة رغم رداءتها، وحسب بعض الحرفيين فإن هذا التوجه من شأنه الحفاظ على حرفة النقش على النحاس فيما يبقى الإشكال المطروح غلاء المادة الأولية وغياب الدعم المادي الذي من شأنه التسهيل على الحرفيين لشراء الآلات العصرية بدل الاعتماد كلية على العمل اليدوي في النقش الذي يتطلب وقتا طويلا، ومن شأن هذه الآلات اختصار الوقت والزيادة في كمية الإنتاج وولوج عالم السوق العالمي لتسويقها بكميات كبيرة، مثلما هو بالنسبة للمنتجات الصينية التي تغزو السوق المحلية.

200 حرفي يعملون في الخفاء وحلم القرية الحرفية يتبخّر

حسب غرفة الحرف والصناعات التقليدية بالولاية فإن العدد الإجمالي لحرفي النحاس بقسنطينة يقدر بـ500 حرفي منهم 300 مصرّح بهم ويعملون في الإطار القانوني، فيما يبقى 200 حرفي يعملون بطريقة موازية وهم غير مصرح بهم ولا يحوزون على بطاقات الحرفي، وحسب الحرفيين فإن السبب الرئيسي لعدم التصريح بمزاولة الحرفة يعود إلى أسباب إدارية بيروقراطية تعجيزية فالحصول على بطاقة الحرفي تحتّم على الحرفي تقديم عقد كراء محل لمدة ثلاث سنوات ما يكلّف مبالغ باهظة تثقل كاهلهم في ظل الدخل الشحيح لحرفة النقش على النحاس، ما يجعلهم ينشطون سرّا .

بالموازاة، أبدى الكثير منهم خيبته بعدما تحول مشروع القرية الحرفية إلى حلم تلاشت ملامحه سريعا، فبعد اختيار الأرضية المتواجدة أسفل فندق “النوفوتيل” ووضع المخططات لتكون الأخيرة قطبا للصناعات الحرفية مستقبلا، وذلك بإشراف وزيرة القطاع، غير أن المشروع سرعان ما تمّ تجميده لعدة اعتبارات، فيما كان الأمل بعدها منصبا على تظاهرة عاصمة الثقافة العربية التي تقرر خلالها إعادة بعث المشروع من جديد، والاهتمام بأعرق حرفة بالمدينة لكن بقيت دار لقمان على حالها وأصبح الحديث عن قرية للحرف التقليدية ومحلات مشيدة بأعلى طراز لتكون وجهة سياحية وتدّر مداخيل على الدولة مجرد مشروع من الماضي دخل حيز النسيان، والأمل الوحيد حاليا في الصالون الوطني للنحاس الذي يجد فيه العارضون المتنفس لعرض منتجاتهم وبيع القليل منها رغم ما يعاب عليه من سوء التنظيم وغيرها من النقائص.

مشروع دعم الاتحاد الأوربي لحماية الحرفة من الزوال

يعلق حرفيو النقش على النحاس بقسنطينة آمالا كبيرة في مشروع الدعم المقدم من قبل الاتحاد الأوربي لدعم الحرف التقليدية بإفريقيا، بعدما وقع الاختيار على حرفة النقش على النحاس لدعمها وتحديدا بقسنطينة، المشروع الذي تم إطلاقه سنة 2015 بعدما حظيت قسنطينة باختيارها ممثلة في حرفة النقش على النحاس وإلى جانبها حرفة صناعة الحلي بالبليدة، ويتمثل المشروع في وضع برنامج تكويني خاص للحرفيين مدعوم من قبل الاتحاد الأوربي وبإشراف وزارة السياحة يشمل دورات تكوينية داخل وخارج الجزائر يشرف عليها مكوّنون مختصون في الرسم والنقش وكذا كيفيات استخدام آخر التكنولوجيات لصناعة المنتجات النحاسية، ويهدف البرنامج بالدرجة الأولى إلى حماية هذه الحرفة العريقة من الاندثار، والترويج لها عالميا بخلق أقطاب تجارية وبيع هذه السلع بالسوق العالمية كمنتجات حرفية راقية تتماشى والعصر الحالي، من جهتها ستواكب الوزارة الوصية المشروع من خلال تخصيص أركان عرض للمنتجات النحاسية عبر مختلف سفارات الجزائر لتعريف الدول على هذه الحرفة، ويعوّل الحرفيون الذين حضروا بقوة الملتقى الذي أعطيت فيه إشارة انطلاق البرنامج الأوربي لدعم حرفة النحاس بقسنطينة، حيث استمعوا لشروحات القائمين عليه وتحدّثوا بإسهاب عن تطلعاتهم والعراقيل التي تصادفهم، مؤكدين رفع التحدي للاحتفاظ على الحرفة من الزوال والاندثار.



وهيبة عزيون